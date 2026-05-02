GameStop傳「蛇吞象」收購eBay CEO冀提升市值至1000億美元

據《華爾街日報》報道，遊戲零售商GameStop（GME）正準備對eBay（EBAY）提出收購要約，刺激eBay盤後股價曾大升逾11%，GameStop盤後則升4%。

據報道，GameStop在電商企業家Ryan Cohen的領導下，已建倉eBay，並可能在本月提出收購。如果 eBay 對此不感興趣，Cohen 可能直接將提案提交給股東。

在消息傳出前，GameStop 的市值約為 118 億美元，而 eBay 的市值則更大，約為 460 億美元。

達成千億可獲1.71億股期權

Cohen 是寵物用品電商 Chewy 的創辦人，他為自己設定了雄心勃勃的目標。今年一月，公司公布了一份薪酬方案，如果他能將 GameStop 的市值提升至 1000 億美元，將獲得超過 1.71 億股的期權。

兩間公司都在努力適應消費者偏好的變化。隨著越來越多的遊戲在網上購買，GameStop 已關閉部分門店，並將重點放在收藏玩具和交易卡片上。eBay 則在其平台上推廣收藏品和二手商品，這些都與遊戲愛好者相關，並與 GameStop 的客群重疊。

