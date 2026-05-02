Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

GameStop傳「蛇吞象」收購eBay CEO冀提升市值至1000億美元

商業創科
更新時間：10:57 2026-05-02 HKT
發佈時間：10:57 2026-05-02 HKT

據《華爾街日報》報道，遊戲零售商GameStop（GME）正準備對eBay（EBAY）提出收購要約，刺激eBay盤後股價曾大升逾11%，GameStop盤後則升4%。

據報道，GameStop在電商企業家Ryan Cohen的領導下，已建倉eBay，並可能在本月提出收購。如果 eBay 對此不感興趣，Cohen 可能直接將提案提交給股東。

在消息傳出前，GameStop 的市值約為 118 億美元，而 eBay 的市值則更大，約為 460 億美元。

達成千億可獲1.71億股期權

Cohen 是寵物用品電商 Chewy 的創辦人，他為自己設定了雄心勃勃的目標。今年一月，公司公布了一份薪酬方案，如果他能將 GameStop 的市值提升至 1000 億美元，將獲得超過 1.71 億股的期權。

兩間公司都在努力適應消費者偏好的變化。隨著越來越多的遊戲在網上購買，GameStop 已關閉部分門店，並將重點放在收藏玩具和交易卡片上。eBay 則在其平台上推廣收藏品和二手商品，這些都與遊戲愛好者相關，並與 GameStop 的客群重疊。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
咖喱黃雅慧被所屬醫美中心炒魷兼報警  指涉侵犯病人私隱  曾參加《造星》被封「最美醫生」
影視圈
14小時前
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
五一黃金周｜銅鑼灣市況天與地 時代廣場仍冷清 著名蛋撻店外、SOGO人流不絕
社會
21小時前
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
賣金套現攻略 黃金價值點計？賣金四大途徑 實金飾金牌價比較
投資理財
6小時前
何文田縱火｜單位現多個火頭 26歲死者曾與家人爭用書房嘈交
突發
13小時前
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
曹查理自爆一夜輸掉三千萬身家 超長肉搏戲連AV女優都頂唔順 因一事片酬高過劉德華
影視圈
3小時前
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜重溫奇葩開獎結果 「數學家」看出攪珠規律 網民驚訝：咁巧合｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
特朗普與默茨為伊朗戰爭爆發罵戰。路透社
美德緊張升級 | 五角大樓證實撤軍 駐德國5000美軍將撤離
即時國際
3小時前
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮（尚德邨資料圖片）
首派葵涌石籬邨唔啱 公屋申請人自爆填寫一拒絕原因 1個月後派將軍澳尚德邨｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-01 10:55 HKT
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
陳煒自爆曾愛上歐錦棠陷抑鬱 趁對方生日送DIY禮物 陳曉華拍劇險精神崩潰慘被寸爆
影視圈
16小時前
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
「外賣黨」白撞西灣河屋苑 大嬸疑扮送餐拉閘敲門 遇上戶主砌詞鬆人 網民警惕：探路｜Juicy叮
時事熱話
20小時前