Meta完成收購機械人初創 料加強模型設計 用於機械人控制與自我學習

Meta周五公佈，已完成收購機械人初創企業Assured Robot Intelligence，Meta稱該初創公司「處於機械人智能的前沿，旨在讓機械人能夠理解、預測並適應人類在複雜且動態環境中的行為」，不過該公司未有披露收購的財務細節。

Assured Robot Intelligence 的團隊，包括聯合創辦人 Lerrel Pinto 和Xiaolong Wang，將加入 Meta的超級智能實驗室研究部門。該團隊將與去年成立的 Meta 機器人工作室密切合作，專注於人形機械人基礎技術。

Xiaolong Wang曾是英偉達的研究員，而 Pinto 則在 2025 年前共同創辦了 Fauna Robotics。亞馬遜於今年三月收購了 Fauna，以加強其人形機器人計劃。

發言人：Assured帶來深厚專業知識

Assured Robot Intelligence 的員工主要分布在聖地牙哥和紐約。Meta的發言人表示，該團隊「將帶來深厚的專業知識，幫助我們設計模型與前沿能力，用於機械人控制與自我學習，並推進全身人形機械人的控制」。

Meta 的機械人團隊計劃最終採用這家初創公司的技術，正在研發自有的人形硬體及其背後的人工智能，包括感測器、軟體以及其他機械人技術。這些技術未來將向業界開放，意味著可能被多家公司使用。

據彭博去年報道，Meta 的目標是在人形機械人領域扮演類似 Google 的 Android 系統與高通晶片在手機產業中的角色，為整個市場建立基礎。

