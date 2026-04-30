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鮑威爾：卸任聯儲局主席後留任理事 指政府法律攻擊令他別無選擇

商業創科
更新時間：03:39 2026-04-30 HKT
發佈時間：03:39 2026-04-30 HKT

美國聯儲局周三（29日）議息後宣布維持利率不變，然而市場焦點全落在主席鮑威爾（Jerome Powell）身上。這場在其5月15日任期屆滿前的最後一次記者會，演變成一場捍衛機構獨立性的宣言。鮑威爾正式宣布，卸任主席後將繼續留任聯儲局理事，直到司法部對其徹底結束法律調查為止，他直言政府的法律攻擊「前所未有」，令他「別無選擇」只能留守。

堅守理事席位至調查終結

鮑威爾在記者會上明確表示，雖然歡迎司法部早前宣布撤銷對他的刑事調查，但由於司法部仍保留「若有刑事轉介可重啟調查」的可能性，他決定在5月15日主席任期結束後，繼續行使理事職權，直至事情獲得圓滿解決。

他坦言：「我原已計劃退休，但過去三個月發生的事情（法律訴訟），讓我別無選擇，只能留下來。」鮑威爾強調，其留任是為了捍衛聯儲局113年來的核心價值——獨立性。他直指政府採取的法律行動在局史上聞所未聞，且威脅持續，擔心這些攻擊正「重創」這個機構，危及貨幣政策不受政治干預的底線。

分析指為阻斷特朗普安插人選空間

根據聯儲局章程，鮑威爾的主席任期雖屆滿，但他作為理事的任期最長可至2028年1月。外界分析，鮑威爾此舉具有重大戰略意義。若他徹底離開聯儲局，總統特朗普除了任命沃什（Kevin Warsh）接任主席外，還將獲得一個額外的理事提名名額。鮑威爾選擇「佔位」留守，實際上限制了白宮進一步滲透聯儲局決策層的空間。

鮑威爾承諾，在沃什宣誓就職後，他將以「低調理事」的身分行事，強調「主席只有一個」，不會干預新主席的運作。

相信繼任人沃什能抵禦政治壓力

同日，特朗普提名的主席接頭人沃什已獲參議院銀行委員會通過提名。被問及是否相信沃什能抵禦來自特朗普的降息壓力時，鮑威爾表示肯定，並指沃什在聽證會上的表述非常有力，「我相信他的話」。他預計兩人的交接將會是非常正常且標準的程序。

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