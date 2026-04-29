機管局為190億港元多期高級票據定價 認購率達2.9倍

機管局宣佈已成功為190億港元多期高級票據發行定價，採用規例S形式在機管局200億美元中期票據計劃下發行。是次發行包括100億港元的2.9厘3年期票據、65億港元的2.97厘5年期票據，以及25億港元的3.38厘10年期票據。

有關票據廣受主權財富基金、資產管理人、企業、銀行及保險公司等各類投資者歡迎，訂單認購額峰值合共超過550億港元，認購率達2.9倍。機管局表示，已成功籌集目標融資金額，發行票據所得款項將用於淨額再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途。

機管局行政總裁張李佳蕙表示，儘管市場環境複雜多變，機管局成功在港元債券市場進行融資，充分彰顯了我們的信用狀況極具吸引力。機管局將繼續強化其資產負債表，並致力鞏固香港作為國際航空領先樞紐的地位。

於若干先決條件達成後，票據預計於2026年5月6日發行，並預期於香港聯合交易所有限公司上市。各票據預期將獲標普全球評級評為「AA+」評級。