新城市廣場斥700萬推動節日經濟 料帶動人流及營業額錄雙位數增長

新鴻基地產旗下沙田新城市廣場公布，斥資700萬元推出【May…You Have Fun】購物玩樂特別企劃，配合五一黃金周、母親節及佛誕長周末，推動節日經濟，預計5月份整體人流及營業額按年可錄得雙位數增長。

中東局勢推高機票價格 料香港成旅客熱門旅遊點

5月節日特別企劃由日本人氣IP「MINISO｜Monchhichi 主題快閃店」打響頭炮，即日起在商場內建構沉浸式「咖啡農場」購物體驗館，除逾百款Monchhichi主題產品外，當中更包括多款只限定於今次快閃店獨家發售，還有全新主題打卡裝置及獨家購物禮遇。

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，5.1黃金周一向是香港的旅遊旺季，最近中東局勢緊張令油價連帶機票價格上漲，相信不少旅客都會選擇乘坐高鐵外遊，而香港亦將成為其中一個熱門旅遊地點。配合年度感謝祭購物優惠攻勢、人氣馬賽克磁石工作坊及市集等等多元推廣，她預計預計五月的整體人流及營業額將可望錄得按年分別10%及12%升幅。

新城市廣場「JUST BUY WEEKS 感謝祭」同時推出三重消費獎賞，包括「至尊消費王及最高消費王獎賞」、「消費密密賞」及「美妝賞」，以提升顧客消費動力。活動期間累積消費達「至尊消費王」級別的首20名最高消費顧客(最低累積消費額需滿HK$30,000)，有機會贏取價值高達逾萬元的電子潮物、珠寶、美妝及生活用品，包括Samsung Galaxy S26 Ultra及iPhone 17等產品。

許嘉雯指出，「JUST BUY WEEKS 感謝祭」新增2個級別的消費王獎賞，除有助吸納高消費客群外，亦同時鼓勵顧客持續多次到訪商場消費，並將消費動力延續至母親節及佛誕長周末覆蓋整個5月檔期。