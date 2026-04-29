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百度「蘿蔔快跑」停駛事故後 據報中國暫停發放自動駕駛汽車牌照

商業創科
更新時間：15:35 2026-04-29 HKT
發佈時間：15:35 2026-04-29 HKT

《彭博》報道，自百度旗下「蘿蔔快跑」（Apollo Go）上月在武漢發生數十部自動駕駛計程車停駛，引發乘客被困及交通癱瘓事故後，內地已暫停批出自動駕駛車輛新牌照。

百度已暫停武漢無人駕駛計程車業務

據報包括工業和信息化部在內三個部會，於本月初召集設有無人駕駛計程車及自駕試點計劃的城市官員開會，會上要求地方政府加強監管，以防同類事件發生。

百度表示，由於當地政府對事故正進行調查，「蘿蔔快跑」於武漢的無人駕駛業務已暫停營運。

另外兩間無人駕駛科企小馬智行（2026）及文遠知行（0800），均表示安全是首要任務。

小馬智行表示在北京、上海、廣州及深圳的自動駕駛業務，目前運作正常。而在長沙及杭州的準備工作，亦按計劃進行中。

文遠知行表示，在內地的自動駕駛業務仍在正常營運中，服務範圍覆蓋逾1000平方公里。文遠知行強調，支持相關部門為確保整個行業達到最高安全所作的努力。

擴充車隊步伐 暫時遭到煞停

報道指出，內地暫停發出自動駕駛車輛新牌照，將令自動駕駛企業無法擴充車隊規模，亦無法啟動新試點項目。

受停發新牌照消息影響，小馬智行及文遠知行股價今日受壓。小馬智行午後報74.45元，跌7.63%，文遠知行午後報19.37元，跌5.971%。

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