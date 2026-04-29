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Polymarket據報尋求CFTC批準 向美國用戶開放 小特朗普為公司顧問

商業創科
更新時間：11:27 2026-04-29 HKT
發佈時間：11:27 2026-04-29 HKT

據彭博引述消息報道，Polymarket正採取措施試圖將其主要交易平台重新帶回美國。此舉令美國用戶得以接觸該平台，並有望推動這個快速增長的行業。

近周與CFTC官員討論解禁

報道指出，自2022年與監管機構發生衝突以來，Polymarket已在技術上禁止美國用戶在其國際平台上進行交易，而該公司推出的美國本土替代平台也未能全面上線。不過，部分知情人士稱，公司近幾周已與美國商品期貨交易委員會（CFTC）的官員討論解除對美國客戶的限制。

目前尚不清楚CFTC是否會批准請求，但解除限制需要委員會正式投票表決，而由於現時4個委員席位均空缺，僅需主席Michael Selig一人採取行動即可，令有關程序變得更容易。

逐漸落後競爭對手Kalshi

作為領先的預測市場平台，Polymarket在2022年與CFTC達成和解後，仍在美國面臨一系列挑戰，逼使其交易平台遷往海外；同時，這導致該公司在特朗普政府大力支持該行業後，逐漸落後於競爭對手Kalshi。

報道又提到，特朗普家族也涉足了這一領域，小特朗普（Donald Trump Jr.）同時擔任Polymarket和Kalshi的顧問，還通過其擔任合夥人的風險投資基金1789 Capital對Polymarket進行了投資。與此同時，特朗普旗下社交媒體公司Trump Media & Technology Group Corp.也計畫推出自己的預測市場平台。
 

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