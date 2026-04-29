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Google據報與美國防部達協議 准AI系統用於機密軍事工作

商業創科
更新時間：10:28 2026-04-29 HKT
發佈時間：10:28 2026-04-29 HKT

據彭博引述五角大樓官員指出，谷歌（Google）已與美國國防部達成協議，允許其人工智能（AI）系統用於機密軍事工作，而此前該公司的研究人員曾對此提出抗議。報道又指，該協議於周一下午4點簽署。

許多細節仍不清楚

谷歌一位發言人表示，公司已修改其與五角大樓的合同。儘管該協議的許多細節仍不清楚，但發言人稱，其中包括向五角大樓提供API訪問權限，使該機構能夠直接接入公司的軟件，但不涉及定制開發或模型構建。

稱是支持國安負責任做法

公司發言人在聲明中表示，在谷歌基礎設施上以行業標準的做法和條款提供商業模型的API訪問權限，是支持國家安全的一種負責任做法。該發言人又補充，公司仍致力於私營和公共部門的共識，即在沒有適當人類監督的情況下，不應將人工智能用於國內大規模監控或自主武器。

此前，Google員工曾多次抗議公司科技被用於某些軍事用途。最近一次發生在周一，數百名AI研究人員聯名致函Alphabet行政總裁Sundar Pichai，敦促他拒絕將公司的AI系統用於美國國防任務的機密工作負載。

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