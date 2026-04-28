市場觀望美伊談判及聯儲局議息 美股道升納跌

市場關注美國與伊朗談判進展，同時等候聯儲局最新利率決定及新一輪企業業績表現，美股三大指數早盤走向不一。道指報49315點，升147點；標指報7148點，跌25點；納指報24704點，跌181點或0.73%。

石油市場方面，阿聯酋宣布由5月1日起退出歐佩克及歐佩克+機制，並計劃逐步提高石油產量，消息震盪國際油市。布倫特原油期貨價格週二繼續攀升，重新漲破每桶110美元價位。

科技股方面，谷歌據悉已與美國國防部達成協議，允許美方在機密項目中使用谷歌AI模型。消息人士指，有關協議授權國防部可將有關技術用於「任何合法政府用途」。與此同時，歐盟向谷歌提出多項整改要求，勒令其安卓操作系統向競爭對手的人工智能服務開放。谷歌對有關措施表示反對，該股開盤跌0.74%。

人工智能板塊普遍受壓，OpenAI近期未能達成新增用戶及營收目標，引發市場對其龐大開支計劃的擔憂，相關概念股顯著下挫。CoreWeave開盤跌近7%，AMD及甲骨文跌約5%。

