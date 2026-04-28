中海油今年首季純利升7.1% 產量再創歷史新高 中東局勢對公司整體營運影響不大

中海油（883）公布截至今年3月底止的首季業績，錄得純利391.4億元（人民幣，下同），按年增加7.1%；基本每股收益0.82元。期內營收1160.79億元，按年升8.6%，其中受油價與油氣銷售上升的影響，首季中海油油氣銷售收入約970億元，年增9.9%。

首季資本支出增19.1% 維持原定全年資本開支不變

期內由於勘探井、調整井工作量的加速部署及產能建設的提速，資本支出約330.2億元，按年增加19.1%。中海油董事會辦公室主任曹焱表示，公司資本支出預算嚴格基於具體項目，而項目推進則取決於公司發展策略及對中長期油價的預測。截至目前，公司並未調整今年全年資本開支預算的計畫。根據中海油早前公布，2026年全年資本支出預算為1120至1220億元。曹焱還說，目前公司在伊拉克和阿聯酋有少量項目權益，當地員工人身與財產安全均有保障，中東局勢對相關油田產量有一定影響，但對公司整體營運影響不大。

國際油價波動對原油生產商有利

今年首季，中海油桶油主要成本為28.41美元，按年升5.1%，成本競爭優勢持續鞏固。同時平均實現油價為75.92美元每桶，按年上升4.5%；平均實現氣價為7.69美元每千立方英尺，按年下跌1.2%。勘探開發部總經理高陽東表示，成本優勢始終是集團核心競爭力之一，集團堅持油氣田全生命週期管理概念，透過技術創新與管理提升雙輪驅動，持續鞏固成本領先優勢，包括聚焦大中型整裝油氣田，提升單井發現儲量效率，從源頭管控成本等，未來將繼續堅持增儲上產與降本增效並重，以自身發展的確定性應對外部油價波動的不確定性。

財務部總經理王宇凡補充說，第一季受中東局勢影響，國際油價波動較大，國內原油銷售價格參考布蘭特現貨油價，而海外銷售則依據產地分別掛靠布蘭特、杜拜、阿曼及WTI等國際基準油價，當前市場現貨價格相對期貨呈現升水，對集團作為原油生產商反而有利。

維持原定全年產量目標不變

另外，2026年第一季度，中海油實現淨產量2.05億桶油當量，年增8.6%，再創歷史新高。其中，中國淨產量1.4億桶油當量，較去年同期上升7%，主要得益於墾利10-2等油氣田的貢獻；海外淨產量6510萬桶油當量，按年上升12.3%，主要得圭亞那Yellowtail等油氣田的產量貢獻。中海油今年全年的產量目標是7.8億至8億桶油當量。曹焱說，公司年度產量目標是綜合考量內部規劃節奏、產能建置進度等因素制定，隨著公司規模擴大，需彌補的自然遞減量和實際增長基數持續增大，產量成長趨於溫和，這是大型油氣企業發展的規律現象，另外全年仍需統籌考慮常規停產檢修計畫、下半年颱風等不可控因素影響，因此目前維持原定全年產量目標不變。

預計中東衝突結束後國際油價中樞或將較衝突前上移

早前國際能源署大幅下調全球石油需求預期。曹焱表示，國際原油價格受宏觀經濟、供需格局、地緣政治、貨幣政策及金融市場等多重因素共同影響，長期看供需基本面為決定油價的根本因素。在全球能源轉型背景下，中國經濟穩健和持續增長的支持下，將為全球的能源需求提供堅實基礎，有力支撐全球原油價格，有助於市場長期平衡。他續指，當前中東局勢反覆多變，對全球能源市場造成持續擾動，短期內將有加劇油價不確定性，綜合各機構預測，估計2026年上半年布倫特均價預計為85至90美元/桶，全年為75至85美元/桶，預計中東衝突結束後，國際油價中樞將較衝突前上移。