景順指沃什聽證會釋放「偏鴿」訊號 政策主張有利股市表現

美國總統特朗普（Donald Trump）提名的候任聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）日前出席參議院確認聽證會，其政策取向備受市場關注。景順首席環球市場策略師Brian Levitt表示，沃什在聽證會上釋放的訊息偏向鴿派及務實，並強調尊重聯儲局的獨立性。他又認為，沃什的政策主張有利於股市表現。

沃什上周二（21日）出席確認聽證會並接受質詢，內容涉及其對貨幣政策獨立性的承諾、早前提出AI驅動生產力增長將為聯儲局減息提供空間的觀點，以及計劃剝離逾1億美元金融資產的安排等。

強調儲局獨立性重要

外界曾憂慮沃什上任後或會按特朗普意圖行事，影響貨幣政策獨立性。不過Brian Levitt指出，沃什在聽證會上強調聯儲局獨立性的重要，並表明在制定政策時，會避免不必要地激化與政府的關係。他分析指，雖然這種平衡能否長期維持仍有待觀察，但目前投資者似乎願意給予信任。另外，美國長期通脹預期維持穩定，顯示市場尚未將政治干預貨幣政策的風險納入定價。

相較於首次出任聯儲局理事會成員時的鷹派作風，Brian Levitt認為沃什近期的政策語調明顯更偏向鴿派。他指出，沃什對通脹採取更為細緻的理解，尤其是在AI帶動生產力提升、關稅問題及油價衝擊影響的環境下。

沃什支持採用「中位數通脹」與「截尾均值通脹」等指標，前者聚焦於分布中間值，後者則剔除兩端的極端波動。Brian Levitt強調，聯儲局不應因關稅、戰爭或供應鏈中斷引致的短期價格波動而調整政策。他認為，上述通脹指標能更準確反映潛在通脹趨勢，這意味沃什更傾向通過擴大政策制定者所重點關注的通脹指標範圍，將此框架制度化。

縮減資產負債表需時

資產負債表政策方面，Brian Levitt解釋，雖然沃什初步表態似較為鷹派，表示有意逐步縮減聯儲局資產負債表規模，但他亦明確指出，這既不可能、也不應在短期內完成。沃什認為，資產負債表的擴張歷時數十年，縮減規模同樣需要時間、耐心及謹慎處理。另一方面，任何資產政策調整均需獲得聯邦公開市場委員會的共識，意味著這將是深思熟慮的集體決策過程，而非單方面行動。

Brian Levitt總結指，沃什釋放的訊號偏向鴿派、務實，且尊重制度獨立性，市場反應亦大致認同。他直言，沃什的觀點組合有利於美股表現，並印證其長期維持「不與聯儲局對抗」的取向。