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OpenAI用戶及收入增長據報未達標 內部憂難頂龐大開支 IPO時間表也有分歧

商業創科
更新時間：12:32 2026-04-28 HKT
發佈時間：12:32 2026-04-28 HKT

據《華爾街日報》引述消息報道，OpenAI近期未能達成新用戶增長及收入目標，引起財務總監（CFO）Sarah Friar及董事會關注，收入增長恐難以支撐未來AI基礎設施的龐大開支。此外，公司管理層對於是否在今年底前進行首次公開招股（IPO）亦存在分歧。

憂無力支付未來算力合約

報道指出，OpenAI行政總裁奧特曼多年來一直積極爭取數據中心資源，去年更達成高達約6,000億美元的未來開支承諾。然而，由於ChatGPT未能達成內部設定的「於去年底前實現ChatGPT周活躍用戶達10億」的目標，令公司領導層對該策略產生疑慮。消息又指，Friar曾向其他高層坦言，擔心若收入增長不夠快，公司或無力支付未來的算力合約。

對此，奧特曼與Friar發表聯合聲明表示，兩人在全力獲取算力上的共識「完全一致」，直言任何暗示兩人存在分歧或縮減新算力資源的說法是「荒謬的」。

受累Google及Anthropic搶客

報道指出，競爭對手Google旗下Gemini模型去年底實現大規模增長，蠶食OpenAI的市場份額，導致ChatGPT未能達成年度收入目標。此外，OpenAI在編程及企業市場亦流失部分佔有率給Anthropic，導致今年早前多次未能達成月度收入目標。

OpenAI雖然近期推出跑贏多項行業基準測試的GPT-5.5，且旗下編程工具Codex正迅速普及，但為了控制成本，亦削減部分項目如影片生成應用程式Sora。據悉，OpenAI近期完成矽谷史上最大規模的1,220億美元融資，但公司已簽約採購大量算力，即使能達到積極的收入目標，該筆資金亦預期將於未來3年內耗盡。

CFO對年底上市抱保留態度

另外，管理層對上市時間表亦傳出不同意見。奧特曼傾向採取更激進的上市時間表，尋求於今年底前進行IPO；惟Friar對此持保留態度，強調公司必須改善內部控制，警告公司目前尚未準備好迎接上市公司所要求的嚴格報告標準。

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