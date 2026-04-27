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周大福珠寶香港全球首家旗艦店正式開幕在即 首推「周大福家居」

商業創科
更新時間：19:09 2026-04-27 HKT
發佈時間：19:09 2026-04-27 HKT

周大福（1929）宣布，自今年二月於尖沙咀廣東道開設全球首家旗艦店，更突破珠寶領域推出「周大福家居」（Chow Tai Fook Home），標誌集團品牌轉型中的一個重要里程碑，而廣東道旗艦店作爲港澳地區最大門店，佔地面積約一萬平方呎。周大福珠寶副主席鄭志雯表示，集團透過進軍家居領域，正不斷拓展周大福珠寶於消費者心中的品牌底蘊，同時進一步鞏固品牌在國際奢侈品市場中的地位。

黃金銀杏樹價值約5千萬元

在旗艦店內可以見到，正門樹立著一棵高2.1米，寬2.3米、懸掛著約3500塊純金樹葉及重量約40公斤的黃金銀杏樹，據今日金價計算價值約5千萬元，店內更設融入二十四節氣的黃金郵票等特色藏品。

設互動體驗區

周大福指，旗艦店創新打造顧客互動體驗區，首次在香港門店中引入的互動體驗專區，顧客可根據MBTI（16型人格測試），同時結合生肖與星座寓意等個人風格偏好，定制專屬個性手串。

該集團指，集團聚焦於透過新形象店提升顧客體驗，同時在產品組合中融入獨具特色的設計，不但進一步深化集團致力於提升顧客互動體驗的承諾，更拓展品牌在全球具品味的消費者的影響力。

推出全新「周大福家居」

周大福又指，推出全新「周大福家居」，標誌著集團在產品品類上的重要策略舉措，此次集團攜手法國瓷器品牌Bernardaud共同打造「周大福家居」餐具 ─「傳福」與「銀杏」系列，在瓷器内融入黃金，進一步融入顧客的日常生活，推動品牌策略轉型與升級。

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