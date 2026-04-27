的士電子支付新規滿月 螞蟻稱日均交易額升1.6倍 Alipay+夥商場推五一優惠

本港的士電子支付新規實施即將滿月，螞蟻國際數據顯示，本港的士司機接受由AlipayHK、內地支付寶及Alipay+海外錢包支付的車資，日均交易金額按年急增逾1.6倍。

逾4.9萬司機開通數字化收款

螞蟻國際表示，現時全港有超過4.9萬名的士司機已開通相關數字化收款服務。除了本港市民、內地及澳門旅客外，來自馬來西亞、菲律賓、泰國及韓國等逾20個地區的海外旅客，亦逐漸習慣掃碼支付車資。旅客在港使用當地電子錢包即可完成支付，無需兌換港元。

首季遊客買電子產品開支增5倍

受惠於香港近年積極推動盛事經濟，螞蟻國際指出，2026年首季非內地旅客在港使用Alipay+合作錢包的交易金額及筆數，按年齊升逾70%；其中菲律賓、泰國及哈薩克斯坦的旅客消費增長最快。數據顯示，遊客對購買電子產品的需求大幅上升，相關交易金額按年激增5倍；搭的士及叫車的開支亦顯著增加。

隨着「五一黃金周」臨近，港府預計將有近100萬名內地旅客訪港。為捉緊消費旺季商機，Alipay+將聯動全港逾12個熱門商場，包括K11、置地廣場及港鐵旗下MTR Shops等，推出專屬優惠以迎接境外旅客。