資本集團稱亞洲市場估值吸引 中國發展AI健康 正擺脫「內卷」問題

資本集團（Capital Group）投資組合經理兼管理委員會成員Noriko Chen表示，亞洲市場估值吸引，當中中國的AI發展非常健康，正擺脫過去新興產業「內卷」問題，吸引長線資金部署具身智能、生物科技等高端板塊。對於香港未來發展機遇，她認為可成為亞洲教育中心，在區內擔當孵化器角色亦具有優勢。

中東局勢對市場影響較短暫

正值資本集團於新加坡舉辦活動，Noriko Chen接受訪問時表示，中東局勢對資本市場影響較短暫，但油價推高通脹正在蔓延，環球資金正追逐健康、有能力渡過高通脹時期的公司，當中中國公司的優勢在於，對中東的能源依賴降低，市場估值亦偏低。在中國板塊上，她看好下一代面向全球的行業，包括電動車、人形機械人、工業自動化、生物科技等，亦相信數年內中國的記憶體產能及半導體發展會有良好勢頭。

她指出，一直以來投資中國市場的弊病在於「好公司要面對競爭激烈的市場」，例如電動車不時面對「內卷」困擾，削弱盈利能力。在AI生態方面，她則認為，目前中國的AI發展健康，大集團如阿里巴巴（9988）、字節跳動等正開發自家大模型，亦有MiniMax（100）、智譜（2513）等新興企業冒起，值得長線資金關注，但相信要數年時間才能下定論，包括觀察中國能否每年投放高達100億至200億美元的資本開支，以及在缺乏關鍵晶片供應之下，能否保持競爭力。

內企陸續赴港上市增透明度

Chen又指出，宏觀而言，亞太區佔全球GDP總值一半，以及貢獻增長約60%，但只佔全球市值約25%，長期低配的關鍵在於區內有不少國企及有政策監管因素，令部分企業不以爭取利潤為目標，但近年已改善，特別是日、韓企業，而中國有大量公司陸續赴港上市，增加了透明度，國策亦鼓勵關注股息及股東回報，認為目前投資條件良好。

資本集團是全球最大的主動型資產管理公司，去年底主動型資產管理規模達3.3萬億美元，若計及追蹤型ETF、指數基金等被動資本，資本集團亦排名全球十大。資本集團以奉行「多元基金經理制度」著稱，龐大投資組合分配予Noriko Chen在內多名基金經理打理，互相分享想法，但自行作出決定，並鼓勵長線投資回報，以避免依賴單一基金經理的風險。

料香港可成為亞洲教育中心

Noriko Chen亦評論香港在亞太區內的優勢。她認為，香港可成為亞洲教育中心，其優勢在於教學條件能中西合璧，吸引對赴美留學有顧慮的國際學生及教職員，並建議可制訂更多創新課程內容，例如教導AI素養等。

對於本港正積極成為國際創科中心，Noriko Chen認為，香港的面積難以容納大量數據中心，未必可吸引AI大模型公司落戶，面對區內競爭或有較大挑戰，但本港的創科優勢亦源於大學，在產業上能發揮孵化器的角色，吸引風險資本及企業來港，「將聰明人才留在香港，之後提供創業機會和資金支援，便形成生態，香港就更有吸引力。」