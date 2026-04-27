羚邦稱CON - CON人流達3萬 冀寓教於樂 未來毋須再問「甚麼是IP」

近年知識產權（IP）成為熱議話題，而羚邦集團（2230）早在30多年前已開始將如今膾炙人口的各類經典動漫如《寵物小精靈》等版權引入香港。近期由羚邦全資逾千萬元主辦的IP潮流文化盛會「CON-CON HONG KONG」已落下帷幕，主席兼行政總裁趙小燕直言心情如「生多一個BB」。她透露，本次CON-CON總人流約3萬人次，希望通過寓教於樂，令到未來大家毋須再追問「甚麼是IP？」

打造更多具體驗感快閃店

針對傳統展會租攤後「自生自滅」的痛點，趙小燕指出，CON-CON核心並非依賴攤位費，而是通過IP拆解重組創造價值，將coser、聲優等多元文化形態匯聚一堂，讓不同年齡段及不同喜好的觀眾都能找到歸屬感。她亦關注到，阿爾法世代（Alpha世代）已逐漸脫離傳統打卡模式，轉而青睞快閃店（Pop up）帶來的沉浸式體驗，羚邦已經成立了新的部門，以打造更多帶有體驗感的快閃店。

值得關注的是，港府早前公布的財政預算中，已預留5,200萬元計劃開辦「知識產權學院」。趙小燕表示，本次展會中亦設「黑盒劇場」，通過打造互動交流空間，讓粉絲能夠近距離與IP偶像及創作者溝通。她認為，若能夠提供實踐機會及普及版權保護等相關知識，將進一步完善香港IP產業生態，推動IP經濟成為香港經濟轉型的核心動力。

IP經營長遠需獨特「DNA」

在IP營運上，趙小燕強調，沒有「hit and run（曇花一現）」，惟需找到IP獨特「DNA」，長期經營才能立足。她指，本土化亦是重要一環，本次CON-CON攤位中超過7成是本土品牌，料明年本土IP的數量將更多。

談及展望，趙小燕表示，將持續深耕展會IP，希望CON-CON能在香港每年常態化舉辦，並拓展至其他國家和地區，亦計劃開拓寵物及體育題材IP，進一步擴大IP覆蓋範圍。