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美士兵藉出兵行動內幕賺錢 學者批預測市場欠透明 賭盤易遭操控 「大眾參與風險高」

商業創科
更新時間：15:14 2026-04-25 HKT
發佈時間：15:14 2026-04-25 HKT

美國特種部隊1月3日對委內瑞拉首都加拉加斯發動突襲，逮捕總統馬杜羅夫婦，震驚全球。據報一名參與「規劃與執行」此次抓捕的特種部隊士兵，涉嫌利用職務之便獲取內幕消息，在知名預測市場平台精準下注「馬杜羅下台」，大賺40.9萬美元（320萬港元），被司法部刑事起訴。

相關文章：生擒馬杜羅 | 美特種兵押注$25萬贏$312萬 涉內幕交易被捕

美國特種兵利用內幕消息，透過預測市場平台大賺，讓「預測市場」交易活動再受關注。早前香港就以研究「預測市場」 為由，煞停馬會籃球博彩牌照的批出。有學者拆解「預測市場」運作時指出，該交易活動參與者多為幣圈人士，且許多預測標的本身缺乏透明度，容易受控制，本身亦缺乏透明度，一般大眾參與所面對的風險較高。

委內瑞拉前總統馬杜羅被美國跨境逮捕前，Polymarket出現相關賭盤。
委內瑞拉前總統馬杜羅被美國跨境逮捕前，Polymarket出現相關賭盤。

許佳龍：與操縱操股票相若

香港科技大學協理副校長（學術發展）許佳龍向《星島頭條》表示，一般大眾參與預測市場的風險確實較高，因為這類市場中許多預測標的本身缺乏透明度，若知情人士參與，可能影響甚至控制結果，公眾入場的風險較高。雖然參與預測市場，難言是否必輸，若部分參與者資金實力強、影響力大，就能影響賠率與結果走向，與股票被操縱股價情況相若。他續說，由於本港對預測市場有所認識的人有限，料預測市場在港遠未成為普遍現象，強調若市民考慮參與，須極度審慎。

據悉，本港馬會賽馬等的投注賠率，是據大眾投注於每匹馬的資金比例來透過即時精準計算而來，「預測市場」的賠率則有所不同，許佳龍早前的文章分析指，「預測市場」像股票市場那樣，看好買入，價格在需求增加之下便上升，以球員會否遭紅牌驅趕出場為事例，若用戶下注「會」的數量增加，價格便上升，即由市場定價。

徐家健：遇上騙局只能獨自承擔

另外，Pagoda智庫共同創始人及經濟研究總監徐家健則表示，香港現無專門法例規管境外預測市場，投資者遇上騙局或高風險而導致損失，只能獨自承擔。據他了解，本港現時參與預測市場交易的市民不多，當中主要是涉及中美的政治議題的投機市場預測，且參與主力是熟悉加密貨幣交易的投資者。

徐解釋，特朗普相關如「戰事的時長」的政治議題受高度關注，讓預測市場的交易量激增；二是Polymarket等平台基於區塊鏈、以加密貨幣交易和結算，天然吸引原有加密貨幣用戶參與，把預測市場視為炒幣之外的其他新炒作工具。有市場人士提醒，運用加密貨幣參與預測市場，有機會面臨加密貨幣價格大跌的風險。

證監會旗下投委會早前在網站發文，明確「預測市場」的交易活動，在港可能構成非法賭博，提醒公眾參與「預測市場」交易，若出現問題，可能難以追討甚或無從追究。

相關文章：證監會首次就「預測市場」下定義 表明參與「或屬非法賭博 」 兼不受本港法規保障

 

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