美伊局勢未明朗 美股早段個別發展 英特爾季度業績理想曾急升27%

美伊局勢未明朗，美股早段個別發展，道指下跌，但標普以及納斯達克指數企穩。英特爾季度業績理想，早段一度暴漲27.6%，高見85.22美元，最新升約兩成四，見82.8美元。兩間大型科技公司Meta以及微軟大手裁員，股價均向好。

英特爾第一季業績表現遠勝預期 道指早段跌0.4%

英特爾第一季業績表現遠勝預期，季度收入135.8億美元，按年增長7.2%，高於市場預期的124.2億美元，經調整每股盈利29美仙，遠高於市場預期的1美仙，反映業務正在復甦。

道指早段跌183點，見49126點，相當於0.4%跌幅。標普指數則升0.2%，納指則升0.6%。國際油價窄幅上落，紐約期油曾跌0.7%，至每桶95.1美元，倫敦布蘭特期油則微升0.2%，至每桶105.3美元。

Meta宣布計劃裁減一成員工，集團約8000名員工受影響，股價昨晚早段升0.8%，至664.18美元。微軟首次推出自願離職計劃，約有8750名員工符合申請資格，佔美國全體員工7%，股價早段亦升0.8%，見419.06美元。