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國泰首度發行20.8億港元公開債 非公營企業最大筆

商業創科
更新時間：20:29 2026-04-24 HKT
發佈時間：20:29 2026-04-24 HKT

國泰（293）宣布，成功為一筆3年期固定利率的港元債券定價，總額為20.8億元，票息每年3.78厘，是國泰首次在港元公開債券市場籌集資金，同時亦是本港非公營企業在港發行最大規模的港元公開債券。

​國泰指反應熱烈 獲基金公司認購

國泰指出，是次發行反應熱烈，獲得不同類型的投資者認購，包括資產管理公司、銀行及私人銀行等。

​用於一般用途 國泰：屬慣常融資活動

​國泰計劃將發行債券所得款項用於營運資金及一般企業用途。該債券發行屬於國泰25億美元中期票據計劃的一部分。國泰已向本港聯交所申請債券上市及買賣許可。

​國泰指出，每年均會籌集資金，屬慣常的融資活動，其中會考慮整體資金需求、當前經濟環境、保持多元化的融資渠道以及融資成本等多項因素。國泰認為，這是一個在港元公開債券市場籌集資金，同時進一步拓展公司的融資來源多元化的好機會。

​CFO：鞏固香港國際金融中心領導地位

​國泰財務總裁沈碧嘉表示，該集團首度宣布發行港元公開債券，充分體現國泰植根香港的一貫承諾，其透過參與並支持香港金融市場的發展，為鞏固香港國際金融中心的領導地位作出貢獻。

​她續指，正投資遠超1000億元，用於機隊、客艙、機場貴賓室及數碼創新，這些投資旨在實現其成為顧客最喜愛服務品牌的願景，同時加強香港作為國際航空樞紐的地位。

滙豐：本地發行人基礎擴闊

滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，國泰是次首度公開發行港元債券，自2021年以來重返公開債券市場，正正體現港元債券市場持續為本地企業龍頭提供穩健可靠的融資渠道。他表示，是次交易為香港非公營企業歷來最大規模的公開港元債券發行，亦是首宗航空公司的公開港元債券發行，反映本地發行人基礎持續擴闊。

伍富斌指，在本地市場集資，資金可以配合國泰營運中需要動用港元的部分，同時建立更多元化的融資渠道，將繼續發揮在本地貨幣市場的專業知識與能力，協助發行人把握港元市場機遇，建立長遠的融資策略，並支持香港的《固定收益及貨幣市場發展路線圖》，繼續增強市場流動性及吸引更多參與者。

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