Sun Life永明去年新造業務年度化標準保費 突破百億達118億元

Sun Life永明表示，憑藉多元分銷渠道策略，去年全年新造業務年度化標準保費（APE） 錄得118億元，按年大幅攀升46%，創出歷史新高， 躋身香港首五大非銀行保險公司之列。

新造業務APE按年升逾一倍

年內，各渠道業務均錄得顯著增長。其中經紀渠道的新造業務APE按年升1.44倍，蟬聯市場第一；代理人渠道APE升50%，高於行業整體同期12%的增幅；銀保渠道APE升53%。而在主要非銀行保險公司中，永明的平均保費金額穩守市場前三位。

香港永明金融行政總裁林嘉言表示，承接前年的穩健業務增長，公司於去年在經紀、代理人及銀保三大分銷渠道表現亮麗。全年新造業務APE首度突破百億元，經紀渠道業務更再度成為市場首位。此成績充分體現多元業務策略的成效、嚴謹的執行力以及團隊全力以赴的精神。

展望未來，他說，將繼續以客戶為中心，提升產品與服務組合以回應客戶的理財及保障需求，並進一步優化業務策略，尤其是針對高淨值客戶市場的方案。公司亦會續深化數碼轉型及人工智能應用，提升客戶體驗及推動保險科技發展。