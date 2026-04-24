Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

CPU處理器與光通訊的超級周期｜阮子曦

商業創科
更新時間：18:16 2026-04-24 HKT
發佈時間：18:16 2026-04-24 HKT

隨著人工智慧（AI）與大數據運算在全球範圍內呈爆發式增長，科技產業正迎來一場前所未有的「軍備競賽」。這場競賽的核心，首先體現在運算心臟——處理器（CPU）的運算需求日漸旺盛。觀察近期的美股走勢，半導體板塊表現驚人，費城半導體指數更在短短兩星期已經累積三成升幅。然而，投資者的目光往往聚焦於傳統巨頭，但若大家深入探索整個產業鏈，便會發現新的增長動能正從核心架構向網絡基礎設施蔓延。

CPU 超級週期：跳出 Intel 與 AMD 的框框

過去一年，數據中心加上 AI 伺服器的強大推動力，使處理器CPU 相關股份的股價走勢升幅驚人。Intel 作為傳統處理器龍頭，正全力轉向 IDM 2.0 戰略與代工服務；而 AMD 則憑藉其在高效能運算（HPC）領域的市佔率不斷攀升，股價屢創新高。對於許多普通投資者而言，這兩大巨頭的股價升幅已經令大家「望塵莫及」，市場溢價也反映了極高的預期。

然而，在 CPU 的超級週期中，有一個名字雖然不直接生產晶片，卻是整個運算世界的基石——ARM。
ARM 作為底層架構的供應商，其低功耗、高效能的指令集正逐漸從智能手機領域滲透至伺服器與個人電腦。不論是 Apple 的 M 系列晶片，還是 Amazon 與 NVIDIA 研發的雲端 CPU，背後都離不開 ARM 的授權。當 Intel 與 AMD 正在為市場份額激戰時，ARM 正悄無聲息地受惠於整個 CPU 架構的更迭。其輕資產、高毛利的商業模式，令其在 CPU 超級週期中展現出極強的韌性。對於錯過了晶片商爆發期的投資者，ARM 的長線佈局與技術壟斷力，無疑是一個值得重新檢視的關鍵切入點。

網絡光通訊：AI 浪潮下的「第二戰場」

當運算能力達到巔峰，下一個瓶頸必然出現在數據傳輸上。AI 訓練需要成千上萬個晶片同時運作，這對內部網絡的頻寬與延遲提出了極致要求。這促使網絡光通訊板塊成為近期市場的另一個焦點。

觀察相關板塊，龍頭股份如 Lumentum (LITE) 及 Coherent (COHR) 的升幅同樣令人驚訝，它們在高速激光器、光學收發器等核心組件上的技術優勢，推動股價在短期內急劇飆升，許多錯失買入點的投資者，此刻往往會感到「不知如何追趕」。

而在這波光通訊的熱潮中，傳統電訊設備巨頭 Nokia (NOK) 的華麗變身，則提供了另一個具吸引力的投資邏輯。事實上，大眾對 Nokia 的印象可能仍停留在手機或 5G 基站設備，但事實上，Nokia 正透過大規模收購（如併購 Infinera）與技術研發，積極轉型為全球領先的光網絡解決方案商。Nokia 目前在光通訊領域的發展仍屬於初步階段，其估值相對於純光通訊股份而言更具防禦性。

當數據中心需要從 400G 升級至 800G，甚至未來的 1.6T 傳輸標準時，Nokia 龐大的專利庫與全球服務網絡將發揮核心優勢，而這類正處於轉型與價值重估階段的股份，往往在市場瘋狂追逐龍頭後，成為下一波資金流入的標的。

總括而言，AI 引發的科技革命並非只是單點突破，而是連鎖式反應。雖然 Intel、AMD、LITE 與 COHR 等股份已經交出了亮麗的成績單，但投資者不應因此卻步。在 CPU 超級週期中，ARM 代表了底層架構的紅利；在光通訊的變革中，Nokia 則代表了傳統巨頭轉型的新機會。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
12小時前
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
影視圈
12小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
14小時前
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
影視圈
11小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
蓮塘口岸酒樓｜精選6大高質茶樓 港人北上飲茶首選 人均¥75起 一間長者免茶位
旅遊
17小時前
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
尖沙咀猖狂借錢黨 兩大叔以一無賴理由 當街包圍獨行女子攤大手板 網民教狠招：直接回佢3個字｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
即時國際
18小時前