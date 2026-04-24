CPU處理器與光通訊的超級周期｜阮子曦

隨著人工智慧（AI）與大數據運算在全球範圍內呈爆發式增長，科技產業正迎來一場前所未有的「軍備競賽」。這場競賽的核心，首先體現在運算心臟——處理器（CPU）的運算需求日漸旺盛。觀察近期的美股走勢，半導體板塊表現驚人，費城半導體指數更在短短兩星期已經累積三成升幅。然而，投資者的目光往往聚焦於傳統巨頭，但若大家深入探索整個產業鏈，便會發現新的增長動能正從核心架構向網絡基礎設施蔓延。

CPU 超級週期：跳出 Intel 與 AMD 的框框

過去一年，數據中心加上 AI 伺服器的強大推動力，使處理器CPU 相關股份的股價走勢升幅驚人。Intel 作為傳統處理器龍頭，正全力轉向 IDM 2.0 戰略與代工服務；而 AMD 則憑藉其在高效能運算（HPC）領域的市佔率不斷攀升，股價屢創新高。對於許多普通投資者而言，這兩大巨頭的股價升幅已經令大家「望塵莫及」，市場溢價也反映了極高的預期。

然而，在 CPU 的超級週期中，有一個名字雖然不直接生產晶片，卻是整個運算世界的基石——ARM。

ARM 作為底層架構的供應商，其低功耗、高效能的指令集正逐漸從智能手機領域滲透至伺服器與個人電腦。不論是 Apple 的 M 系列晶片，還是 Amazon 與 NVIDIA 研發的雲端 CPU，背後都離不開 ARM 的授權。當 Intel 與 AMD 正在為市場份額激戰時，ARM 正悄無聲息地受惠於整個 CPU 架構的更迭。其輕資產、高毛利的商業模式，令其在 CPU 超級週期中展現出極強的韌性。對於錯過了晶片商爆發期的投資者，ARM 的長線佈局與技術壟斷力，無疑是一個值得重新檢視的關鍵切入點。

網絡光通訊：AI 浪潮下的「第二戰場」

當運算能力達到巔峰，下一個瓶頸必然出現在數據傳輸上。AI 訓練需要成千上萬個晶片同時運作，這對內部網絡的頻寬與延遲提出了極致要求。這促使網絡光通訊板塊成為近期市場的另一個焦點。

觀察相關板塊，龍頭股份如 Lumentum (LITE) 及 Coherent (COHR) 的升幅同樣令人驚訝，它們在高速激光器、光學收發器等核心組件上的技術優勢，推動股價在短期內急劇飆升，許多錯失買入點的投資者，此刻往往會感到「不知如何追趕」。

而在這波光通訊的熱潮中，傳統電訊設備巨頭 Nokia (NOK) 的華麗變身，則提供了另一個具吸引力的投資邏輯。事實上，大眾對 Nokia 的印象可能仍停留在手機或 5G 基站設備，但事實上，Nokia 正透過大規模收購（如併購 Infinera）與技術研發，積極轉型為全球領先的光網絡解決方案商。Nokia 目前在光通訊領域的發展仍屬於初步階段，其估值相對於純光通訊股份而言更具防禦性。

當數據中心需要從 400G 升級至 800G，甚至未來的 1.6T 傳輸標準時，Nokia 龐大的專利庫與全球服務網絡將發揮核心優勢，而這類正處於轉型與價值重估階段的股份，往往在市場瘋狂追逐龍頭後，成為下一波資金流入的標的。

總括而言，AI 引發的科技革命並非只是單點突破，而是連鎖式反應。雖然 Intel、AMD、LITE 與 COHR 等股份已經交出了亮麗的成績單，但投資者不應因此卻步。在 CPU 超級週期中，ARM 代表了底層架構的紅利；在光通訊的變革中，Nokia 則代表了傳統巨頭轉型的新機會。

