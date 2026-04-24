西班牙桑坦德銀行進駐新地IGC 佔地3.7萬呎 成首個投營租戶

新地（016）宣布，國際銀行西班牙桑坦德銀行已進駐新地旗下西九龍International Gateway Centre（IGC），成為該地標項目首間正式投入營運的租戶。

​西班牙桑坦德銀行佔用IGC四座大樓其中一座的全層，樓面面積約3.7萬平方呎。該行於4月16日為其位於IGC的新香港辦公室舉行開幕典禮，儀式由該行的亞太區首席執行官—企業及投資銀行部Alberto Rivero與亞太區首席營運官及香港分行行長Elina Wong主持，與該行逾200名員工一同慶祝。新鴻基地產代理執行董事盧經緯亦出席見證。

西班牙桑坦德銀行佔用IGC四座大樓其中一座的全層，樓面面積約3.7萬平方呎。

盧經緯續指，西九龍是一個充滿活力的世界級綜合樞紐，集商業、文化、可持續發展與創新元素於一身。

​新地盧經緯：對西九國際影響力充滿信心

​盧經緯表示，西班牙桑坦德銀行是次進駐，正反映西九龍迅速崛起，並被譽為「中環2.0」的香港新一代國際商業及文化樞紐。盧稱，企業選擇落戶IGC，與新地一樣，充分展示對西九龍長遠發展潛力和其國際影響力充滿信心。

​盧經緯續指，西九龍是一個充滿活力的世界級綜合樞紐，集商業、文化、可持續發展與創新元素於一身，不但具備無可比擬的便捷交通網絡，亦坐擁廣闊的綠化空間及壯麗的維多利亞港景致。

​IGC設60萬呎購物商場

​IGC是新地高鐵西九龍總站發展項目，寫字樓部分採用雙子塔式設計，共有四座大樓，合共提供約260萬平方呎甲級寫字樓空間。項目亦設有五層逾60萬平方呎的購物商場，計劃將分階段開放。