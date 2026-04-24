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記憶體癲價重挫Canon 擬加價抵銷部分成本 全年盈利預測削半成

商業創科
更新時間：12:05 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:24 2026-04-24 HKT

全球記憶體價格飆升，日本相機、光學儀器大廠Canon（佳能）最新的業績展望低於市場預期，今早股價一度重挫8%，創下一年來最大單日跌幅。

Canon表示，雖然已確保所需的記憶體供應，但支付的溢價將使年度成本增加500億日圓（折合約24.5億港元）。該公司又將全年營業盈利預測下調5%，由4,790億日圓下調至4,560億日圓（折合約223.6億港元）。

而截至3月底止第一財季，儘管Canon收入整體增長，營業盈利仍超乎預期地重挫26%，降至714億日圓。其四大核心業務——影像、列印、醫療設備及工業設備的利潤均出現下滑。

全球記憶體價格飆升，日本相機、光學儀器大廠Canon（佳能）最新的業績展望低於市場預期，今早股價一度重挫8%，創下一年來最大單日跌幅。
全球記憶體價格飆升，日本相機、光學儀器大廠Canon（佳能）最新的業績展望低於市場預期，今早股價一度重挫8%，創下一年來最大單日跌幅。

DRAM平均售價按季增六成

Canon正受記憶體成本大升所困擾。隨著人工智慧（AI）需求激增，晶片供應被大量轉向數據中心，導致採購價格走高。據未來資產證券（Mirae Asset Securities）的估算，第一季度記憶體價格漲幅驚人，DRAM平均售價按季增長60.8%；NAND平均售價按季增55.3%。此外，企業級固態硬碟（SSD）的需求同樣呈現激增態勢。

Canon正受記憶體成本大升所困擾。隨著人工智慧（AI）需求激增，晶片供應被大量轉向數據中心，導致採購價格走高。
Canon正受記憶體成本大升所困擾。隨著人工智慧（AI）需求激增，晶片供應被大量轉向數據中心，導致採購價格走高。

Canon最新的業績展望，正突顯了記憶體價格飛漲重挫消費電子領域造成。全球智能手機和個人電腦（PC）市場正受到記憶體與儲存裝置供應短缺的衝擊。由於成本上升，利潤空間較小的低端產品受到的擠壓最為嚴重。

Canon財務負責人淺田稔預期，記價體價格高漲的情況將持續至今年度，明年上半年則會處於高點盤旋，而隨後因各廠商增產準備就緒，相信價格將逐漸回落。

Canon財務負責人淺田稔表示，公司計劃透過上調售價來抵銷部分成本壓力，但仍需自行吸收部分損失。值得注意的是，儘管Canon預期記憶體廠商對其微影設備（Lithography machines）的需求會激增，但仍下調了整體展望。

花旗：影響比原先預期嚴重得多

花旗集團分析師Masahiro Shibano在一份報告中指出，DRAM與NAND快閃記憶體成本增加帶來的影響，比Canon先前的預期嚴重得多，「我們並不認為利淡消息已經出盡。」

另一方面，中東局勢是Canon另一大隱憂，由於戰事導致全球經濟前景不明朗，不少企業客戶轉向保守，減少設備投資，導致醫療設備與商業印刷機的需求低於預期。此外，受美國關稅政策不確定性的影響，客戶推遲購買高單價精密設備的情況也在增加。

海外供應鏈受阻 原油衍生材料成本升

此外，作為能源運輸樞紐的荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）目前實際上處於封鎖狀態。燃料價格上漲與供應鏈混亂導致物流成本飆升，對於海外營收佔比近八成的Canon而言是沉重打擊，且會帶動原油衍生原材料的成本上揚。

相關文章：日本地震惹半導體供斷憂慮 東北地區屬重鎮 專家稱記憶體股看兩因素

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