記憶體價格飆升重挫Canon 全年盈利預測削半成 股價一度插8%

全球記憶體價格飆升，日本相機、光學儀器大廠Canon（佳能）最新的業績展望低於市場預期，今早股價一度重挫8%，創下一年來最大單日跌幅。

Canon表示，雖然已確保所需的記憶體供應，但支付的溢價將使年度成本增加500億日圓（折合約24.5億港元）。該公司又將全年營業盈利預測下調5%，由4,790億日圓下調至4,560億日圓（折合約223.6億港元）。Canon又表示，目前的預測尚未計及中東衝突持續到5月之後可能帶來的影響。

隨著人工智慧（AI）需求激增，晶片供應被大量轉向數據中心。Canon最新的展望，突顯了記憶體價格飛漲重挫消費電子領域造成。全球智能手機和個人電腦（PC）市場正受到記憶體與儲存裝置供應短缺的衝擊。由於成本上升，利潤空間較小的低端產品受到的擠壓最為嚴重。

計劃加價抵銷部分成本壓力

Canon財務負責人Minoru Asada表示，公司計劃透過上調售價來抵銷部分成本壓力，但仍需自行吸收部分損失。值得注意的是，儘管Canon預期記憶體廠商對其微影設備（Lithography machines）的需求會激增，但仍下調了整體展望。

花旗集團分析師Masahiro Shibano在一份報告中指出，DRAM與NAND快閃記憶體成本增加帶來的影響，比Canon先前的預期嚴重得多，「我們並不認為利淡消息已經出盡。」

儘管收入整體增長，Canon在3月當季的營業盈利仍超乎預期地重挫26%，降至714億日圓。其四大核心業務——影像、列印、醫療設備及工業設備的利潤均出現下滑。

DRAM平均售價按季增六成

據未來資產證券（Mirae Asset Securities）的估算，第一季度記憶體價格漲幅驚人，DRAM平均售價按季增長60.8%；NAND平均售價按季增55.3%。此外，企業級固態硬碟（SSD）的需求同樣呈現激增態勢。