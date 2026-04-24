Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

記憶體價格飆升重挫Canon 全年盈利預測削半成 股價一度插8%

商業創科
更新時間：10:24 2026-04-24 HKT
發佈時間：10:24 2026-04-24 HKT

全球記憶體價格飆升，日本相機、光學儀器大廠Canon（佳能）最新的業績展望低於市場預期，今早股價一度重挫8%，創下一年來最大單日跌幅。

Canon表示，雖然已確保所需的記憶體供應，但支付的溢價將使年度成本增加500億日圓（折合約24.5億港元）。該公司又將全年營業盈利預測下調5%，由4,790億日圓下調至4,560億日圓（折合約223.6億港元）。Canon又表示，目前的預測尚未計及中東衝突持續到5月之後可能帶來的影響。

隨著人工智慧（AI）需求激增，晶片供應被大量轉向數據中心。Canon最新的展望，突顯了記憶體價格飛漲重挫消費電子領域造成。全球智能手機和個人電腦（PC）市場正受到記憶體與儲存裝置供應短缺的衝擊。由於成本上升，利潤空間較小的低端產品受到的擠壓最為嚴重。

計劃加價抵銷部分成本壓力

Canon財務負責人Minoru Asada表示，公司計劃透過上調售價來抵銷部分成本壓力，但仍需自行吸收部分損失。值得注意的是，儘管Canon預期記憶體廠商對其微影設備（Lithography machines）的需求會激增，但仍下調了整體展望。

花旗集團分析師Masahiro Shibano在一份報告中指出，DRAM與NAND快閃記憶體成本增加帶來的影響，比Canon先前的預期嚴重得多，「我們並不認為利淡消息已經出盡。」

儘管收入整體增長，Canon在3月當季的營業盈利仍超乎預期地重挫26%，降至714億日圓。其四大核心業務——影像、列印、醫療設備及工業設備的利潤均出現下滑。

DRAM平均售價按季增六成

據未來資產證券（Mirae Asset Securities）的估算，第一季度記憶體價格漲幅驚人，DRAM平均售價按季增長60.8%；NAND平均售價按季增55.3%。此外，企業級固態硬碟（SSD）的需求同樣呈現激增態勢。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
施明喪禮｜李家鼎兩新抱大起底  大仔老婆嚴佩鈺設靈火葬表現大不同  Agnes點解受大伯針對？
影視圈
17小時前
國泰航機英國曼城返港男子機上暈倒 降落後證實不治
突發
2小時前
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
長者免費AI課程｜學數碼理財/智能家居/相片後製/雲端 新一輪「友智識」60歲+長者進階數碼培訓計劃報名教學
生活百科
18小時前
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
佳宝超市8折優惠！4月一連七日 蔬果/肉類/海鮮/糧油雜貨/飲品啤酒激減
飲食
18小時前
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
天水圍酒樓推長者「免茶位」吸客 食客呻要搭枱+1原因嘆「唔會再嚟喇」 網民：仲衰過以前大排檔
生活百科
17小時前
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
灣仔老牌西餐廳翻紅就趕客！？食客怒轟堂食限時20分鐘 老闆上線呼冤...
飲食
2026-04-22 19:18 HKT
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
傅聲38歲女兒近況曝光 靠實力闖國際樂壇 甄家平似足靚媽甄妮 身世之謎曾成焦點
影視圈
14小時前
馬會主席廖長江（右二）及其太太（左一）獲「賽馬會社區七人欖球計劃」受惠者致謝。
馬會以欖球連繫社區
社會資訊
2026-04-22 18:00 HKT
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
開業不足3年！百佳超市香港仔分店結業 街坊嘆購物不便：基本配套冇晒
生活百科
17小時前
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
900度近視︱14歲少年度數急升50% 揭眼鏡店調轉左右鏡片
即時中國
3小時前