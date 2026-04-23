HYROX再來香港：一年前的預測正在應驗｜梁偉聰

今年5月8至10日，HYROX再次回到香港。這項近年在全球迅速冒起的健身耐力賽，去年首度落地香港已吸引大量參賽者與觀眾，今年更首次以三日形式舉行。規模擴大之餘，更吸引渣打成為2026年香港站官方銀行合作伙伴，凱悅酒店亦推出專屬「比賽度假」（Race-cation）套餐。HYROX的成長速度，明顯已進入加速階段。

對筆者而言，最值得觀察的，不只是可以方便參與這項盛事，而是香港成功爭取到這類新型國際賽事的「主場位置」。

去年筆者曾寫到，HYROX不只是一場比賽，而是極具潛力發展為結合旅遊、品牌合作及社群經濟的新型盛事。當時這些說法或許仍帶點預測成分，但一年過後再看，無論是大型企業進場、酒店推出配套產品，還是賽事規模倍增，這些發展幾乎逐一應驗。

今年最明顯的變化，是企業開始看見HYROX的商業價值。銀行品牌進場、酒店業推出產品，意味著HYROX不再只是運動賽事，而是逐步成為可被包裝、可被銷售的體驗型產品。

據報，今年HYROX全球參與人次達130萬，較2025年的約65萬幾乎翻倍。在全球體育產業中，能夠在一年內錄得如此增長的項目，其實並不多見。其成功關鍵，在於它抓住了一個長期被忽視的族群——一班長期在健身房訓練，卻缺乏具體競賽目標的健身愛好者。

更重要的是，HYROX從一開始就不只想做比賽，而是打造一種「健身旅遊」體驗。

在這個概念下，HYROX天然帶有旅遊屬性。參加者往往會專程飛往外地參賽，並在當地停留數天，將比賽與旅遊結合。今年官方更推出旗艦項目——HYROX郵輪之旅，由郵輪公司提供四晚全包行程，帶參賽者暢遊地中海。

這種把比賽變成旅遊產品的能力，正是香港目前最需要學習的一課。

其實香港擁有完善的郵輪碼頭與海運基建，條件並不比地中海城市遜色。當看到HYROX把賽事延伸至海上，把訓練、社群與旅遊整合成完整體驗時，不難令人思考：我們是否也有能力把運動轉化為旅遊，把健身活動變成城市故事的一部分？

HYROX之所以成功，在於其「高參與感、高社群黏性、高回訪潛力」三大特點。以筆者自身經驗為例，雖然仍屬健身新手，但去年參賽後，心中一直記住自己的不足之處，一年來持續訓練，今年正是驗證成果的時刻。

這種「讓人想再回來」的機制，正是HYROX最核心的吸引力。

香港若要把握這類新型盛事機會，未必需要複製外國模式，而是要理解其成功背後的邏輯——讓人願意投入、願意回來、願意分享。無論是郵輪體驗、酒店套餐，還是更本地化的城市探索，只要能夠把這些元素整合成產品，便有機會把運動旅遊變成香港新的經濟故事。

問題從來不是香港有沒有條件，而是我們有沒有把條件變成產品的能力。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

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