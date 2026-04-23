羅兵咸預留10億賠償恒大股東 與證監達成協議 涉過往業績遭誇大

證監會調查中國恒大業績公告和年報後，與羅兵咸永道香港達成協議，羅兵咸永道香港同意預留10億元，以向中國恒大的合資格獨立少數股東作出賠償。證監會指出，審視了羅兵咸永道香港所擔任的角色，認為中國恒大散發虛假和具誤導性的財務資料，以及核數師嚴重違反其專業責任，故曾出現市場失當行為。不過，根據協議，證監會與羅兵咸永道香港同意在不承認任何法律責任的基礎上，有關事宜將完全並最終得到解決，且證監會不會對羅兵咸永道香港採取任何進一步行動，前提是羅兵咸永道香港必須履行協議的條款。

相關文章：羅兵咸與證監達協議 惟未承認相關責任 稱會財局限制不影響現有客戶

梁鳳儀：向業界及大眾發出明確訊息

證監會行政總裁梁鳳儀表示，這是首次有已倒閉公司的核數師，向因虛假及具誤導性的財務報表而蒙受損失的獨立少數股東作出賠償，將向審計業界及投資大眾發出一個明確的訊息——證監會致力就財務資料的披露是否準確和可靠，向上市公司及其核數師追究責任，藉以維護市場的廉潔穩健，同時保障投資者的利益。

恒大曾誇大兩個財年收入及利潤

羅兵咸永道香港曾審核中國恒大截至2019年12月31日及2020年12月31日止財政年度（分別為2019財政年度及2020財政年度）的財務報表，而證監會的調查聚焦於中國恒大的業績公告和年報，當中發現目前正在清盤中的中國恒大曾大幅誇大該兩個財政年度的年度收入及利潤。

證監會斷定，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度的年報和業績公告載有在要項上屬虛假或具誤導性的資料，特別是在收入確認方面。中國恒大在物業尚未竣工和交付予買家前提早確認物業銷售收入，藉此操縱其年度收入及利潤，意圖大幅誇大經審核年度收入及利潤。

證監會結論是，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度的經審核年度收入，分別被誇大了2,139億人民幣或44.79%，以及3,502億人民幣或69.03%。因此，中國恒大於2019財政年度及2020財政年度分別為335億人民幣及314億人民幣的經審核年度利潤，實應為71.2億人民幣及199億元人民幣的虧損。於2019財政年度及2020財政年度，羅兵咸永道香港是中國恒大的核數師，而普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）則協助羅兵咸永道香港對中國恒大的財務報表進行審計。

稱協議最符合恒大少數股東利益

儘管羅兵咸永道香港並不承認下述事項，但證監會認為羅兵咸永道香港在擔任中國恒大的核數師期間，牽涉入披露《證券及期貨條例》第277條所指的虛假或具誤導性的資料；在對中國恒大的2019財政年度及2020財政年度的財務報表進行審計期間，沒有維持核數師的獨立性；在審計規劃、執行審計程序及處理審計違規事項方面，沒有抱持充分和專業的懷疑態度；沒有設計並執行有效的實地視察，以確定物業的建造及交付狀況，從而作出適當的收入確認；主動默許中國恒大管理層操縱審計樣本及實地視察的行為，致使提前確認收入一事遭到隱瞞；以及沒有充分核實相關證明文件及紀錄的真確性。

證監會表示，本著為股東爭取賠償的最終目標，斷定與羅兵咸永道香港達成協議，是最符合中國恒大獨立少數股東的利益，根據協議已預留10億港元，以透過由獨立管理人監督的程序，分發予該等獨立少數股東作為賠償。賠償程序的詳細條款將會適時公布。與此同時，中國恒大的獨立少數股東及其中介機構應保存涉及該公司股份的交易紀錄，以便就賠償提出申索。中介機構亦應向這些股東提供合理協助，以便他們提出申索。

相關文章：會財局就恒大審計向羅兵咸罰款3億 限制執業半年 兩名前負責人罰款1000萬