普徠仕料AI上行周期延續兩年 3類行業最具投資機會 估值具備支持

隨着中國股市潛在投資機遇越趨受重視，普徠仕（T. Rowe Price）中國新視野股票策略基金經理鄭聞立表示，在人工智能（AI）產業鏈中，最具吸引力的投資機會仍集中於晶片、硬件及能源相關環節，因相關領域商業模式較為清晰，盈利能見度高，估值亦具備一定支持。

光學元件及電源供應等持續升級

該行重點關注兩類機會，第一類為受規格持續升級帶動的細分領域，相關產品含量價值快速提升，同時競爭格局較佳，包括光學元件、電源供應、印刷電路板（PCB）及晶片測試等，預料未來一至兩年增長有望跑贏整體AI投資。

半導體基板及PCB材料供應受限

第二類則為供應受限或存在瓶頸的環節，相關企業通常具備較強定價能力及利潤擴張空間，例如半導體基板、PCB材料及發電設備等。不過，此類機會需更靈活管理倉位。



近期AI代理（AI agents）的興起，顯著推動代幣（token）使用量上升，模型供應商及雲服務企業收入加速增長，形成正向循環，有助提升AI投資的可持續性。該行透過產業鏈調研發現，今輪AI上行周期有望延續至未來一至兩年。



技術發展方面，除繼續看好光學及電源供應外，AI代理的普及亦帶動伺服器CPU需求加速。同時，無塵室（clean room）或在未來兩至三年的成為關鍵瓶頸之一。



另外，該行持續從兩大核心維度評估AI相關股票的投資的風險回報：一是當前所處周期位置，二是技術發展路徑，即AI生態系統中哪些環節更有望在下一階段受益。相關判斷需依賴對整個產業鏈的深入研究，包括模型開發商、初創企業、雲端巨頭、晶片設計，以及硬件供應鏈等，並透過全球研究平台整合不同資訊，發掘更具差異化的投資良機。

中國消費市場分化加劇

另一方面，針對中國消費市場分化加劇，該行指過去數年整體消費表現偏弱，但內部結構分化明顯，低線城市表現較一線城市更具韌性，不同年齡層之間亦出現顯著差異：一線城市中產受樓市疲弱拖累，而年輕族群及退休人士則在各自偏好的消費領域展現較強需求。

IP消費、旅遊及娛樂高增長

雖然傳統消費板塊整體表現一般，但市場仍存在結構性機遇，包括受惠於高增長領域（如旅遊、娛樂、IP相關消費）及憑創新商業模式擴大市佔的企業（如折扣零售、新式飲品品牌）。

該行又指，在消費領域主要關注兩類投資機會。第一類為具平台屬性的企業，受惠於結構性增長趨勢，具備規模及供應鏈優勢，能夠穿越周期，增長來源包括門店擴張及同店銷售提升，例如商場營運商、酒店及新式飲品企業。第二類則為依靠產品及品牌動能驅動的企業，在周期有利時可實現較快增長，但可持續性較低，因此靈活、主動的選股是關鍵。

