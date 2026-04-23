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軟銀據報抵押OpenAI股份 尋求100億美元保證金貸款

商業創科
更新時間：10:47 2026-04-23 HKT
發佈時間：10:47 2026-04-23 HKT

據彭博引述消息報道，軟銀集團正尋求一筆100億美元的貸款，以其持有的美國人工智能（AI）巨頭OpenAI的股份作為抵押，以助軟銀進軍AI領域及承擔更多債務。

報道指出，這筆為期兩年的保證金貸款將賦予軟銀將借款期限延長一年的選擇權；不過，這筆保證金貸款尚未做出任何決定，具體細節可能會有所變動，內容包括初始利差可能在基準擔保隔夜融資利率（SOFR）的基礎上加425個基點左右。以最新的SOFR水平計算，這相當於約7.88% 。

軟銀不斷增加債務

報道又提到，軟銀創辦人孫正義正試圖將自己打造為全球AI熱潮中的關鍵人物，而軟銀亦為此不斷增加債務，並對OpenAI進行了大規模投資。此前，軟銀已向OpenAI追加投資300億美元，最近又追加了300億美元。上個月，軟銀亦簽署了一項400億美元的貸款協議，為其有史以來最大的美元貸款，部分資金將用於其最新的後續投資。

不過，標普今年3月將軟銀的評級展望從穩定下調至負面，理由是其對OpenAI的投資可能會損害流動性和資產的信用品質。

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