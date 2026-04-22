資本集團稱全球經歷重大轉型 資金成本低廉時代基本結束

資本集團投資組合經理兼管理委員會成員Noriko Chen表示，全球正經歷貿易、地緣政治及軍事力量的重大轉型，資金成本低廉時代亦基本結束，市場研究的邏輯亦隨之改變，目前集資能力高、獲政府補貼的企業，估值將變得越高，多於看重其資產負債表。

關注現金流良好或較易融資公司

Noriko Chen稱，市場較關注企業能否籌集資金，而部分行業獲國家補貼，意味相關資本增加，估值亦會隨之上升，例如多個國家提升國防及AI開支，將迎來更多投資資金，但這些企業的風險溢價亦較高。她指出，資本集團在捕捉未來機遇時，始終關注資產負債表穩健、現金流良好，或容易向銀行融資的公司。

對於AI投資前景，Noriko Chen表示，去年全球AI資本開發達1.5萬億美元，並預計急速增加，她認為現時龐大投資仍算合理，雖然短期利潤率或會下降，但有力在其後獲得更高增長，目前亦已見Anthropic等AI公司建立商業模式。