資本集團CEO稱投資氣氛已重拾樂觀 「長遠投資總比不投資好」

美股市場在中東石油危機緩和後再創新高，資本集團總裁兼行政總裁Mike Gitlin表示，今年以來整體市場環境仍然健康，投資氣氛被戰事短暫影響後已重拾樂觀，AI亦將成為遏抑通脹的力量之一，直言「長遠投資總比不投資好。」

非美貨幣走強 反映經濟增長加速

Mike Gitlin在新加坡一場活動表示，今年以來經濟及投資條件持續向好，只是中東戰事推升油價，令通脹風險升溫。但他指出，投資者現時已回歸了長期投資取態，見到非美貨幣走強，反映全球經濟增長正在加速，並相信美股企業盈利能力持續有雙位數增長。

私募信貸違約率未過分飆升

對於私募信貸市場的信貸質素備受關注，Gitlin指出，部分傳聞亦屬實，出現無法贖回的爭議，但整體市場仍然穩定，違約率並未過分飆升。他續指，投資者對私募信貸市場仍然感興趣，僅對單獨私募信貸產品存戒心，因此市場開始出現「公私募信貸產品」（又稱區間基金，Interval Funds），即是將私募信貸與公開市場的資產混合，為產品提供流動性，有關需要正在增長。

他指出，資本集團亦將在美國推出其首個公私募信貸產品，目前有關策略在美國的整體資產規模約6億美元。他認為，私募信貸配置比例應最多10%，但見到有基金公司過分關注這領域，「為了這5%的投資組合，花40%時間討論，實在不值得。」

主動型投資公司減少 反成擴張機會

資本集團以主動型投資見稱，對於近年被動式、追蹤型資產規模持續增長，Gitlin指出，主動型投資管理公司的確正在減少，但對資本集團反而是擴張機會。他指出，資本集團於美國主動型投資市佔率已升至17%，正朝向20%的目標推進；而回報上，即使是股債策略基金，亦有約80%跑贏市場。

Gitlin亦特別指出，「60/40策略（60%股票及40%債券）已死的說法很荒謬」，舉例指其美國平衡型基金仍以60/40為核心組合，30年年化回報率約為8.7%，勝過同期債券的4%及現金的2%。

