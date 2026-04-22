巴菲特旗艦巴郡 大手減持亞馬遜 押注《紐約時報》

股神巴菲特投資旗艦巴郡（BRK-A/BRK-B）最新披露文件顯示，巴郡在於本季度大手減持75%亞馬遜（AMZN）持股，另一投資大動作是押注3.517億美元，建倉《紐約時報》（NYT）。

巴菲特曾表示 後悔未有及早投資亞馬遜

巴郡於2019年開始買入亞馬遜股份，今個季度大手減持逾75%持股後，亞馬遜持續量減至約230萬股，僅佔巴郡整個投資組合的一小部分。

巴菲特曾表示後悔未有及早買入亞馬遜，今次巴郡大手減持，顯示他與巴郡管理層對亞馬遜看法有變化，亦有分析指，減持行動反映巴郡逐步減持投資組合中的大型持股。除了亞馬遜，巴郡亦逐步減持蘋果及美銀持股。

巴郡年前退出報業投資 股神指大部分報紙最終會消失

巴郡斥3.517億美元建倉《紐約時報》，買入約510萬股，令《紐約時報》成為巴郡投資組合中觸目新成員。

巴郡於2020年將報業投資售予Lee Enterprises，作價1.4億美元。童年時曾擔任派報員賺外快的巴菲特，過去一段長時間認為報紙實際上擁有地方壟斷優勢。不過巴菲特在2019年接受訪問時已預計，大部分報紙最終都會消失，唯有像《紐約時報》這類全國性報紙將會是例外。

分析指巴郡建倉《紐約時報》，或瞄準報業在數碼化轉型及網上訂閱市場的商機。去年《紐約時報》訂閱用戶達1,280萬，新增140萬位訂閱用戶，按此增速推算，2027年訂閱用戶可達1,500萬大關。至於收入，《紐約時報》去年數碼收入首次突破20億美元，按年增14%，數碼廣告收入增長達20%。