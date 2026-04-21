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虛產保證金融資獲批兩月未見產品 業界指打通各資產融資帳戶成難處

商業創科
更新時間：10:16 2026-04-21 HKT
發佈時間：10:16 2026-04-21 HKT

今年2月證監會已推新措施促進香港的數字資產交易，包括發指引容許持牌虛擬資產交易平台，在特定框架下為專業投資者提供槓桿式永續合約，並可引入聯屬公司擔任莊家以提高流動性，並准許持牌經紀擴充至保證金融資服務。然而，相隔兩個月，相關產品或服務仍未在港推出。市場人士指出，虛擬資產保證金融資的難處，在於融資機制需打通各資產間融資帳戶，並指就推出產品進行研究。證監會回應稱，已收到相關持牌平台的建議，會持續與業界保持溝通。

有持牌券商人士回覆本報表示，自證監會在虛擬資產保證金融資「開綠燈」以來，公司已開始研究推出產品，惟難處在於如何打通各資產間抵押與融資帳戶，如抵押虛擬資產後的資金能否用於其他投資，故該公司實際推出服務時間仍未定。本港持牌虛擬資產平台HashKey則說，來會繼續密切跟進證監會的建議與指引來穩步推進業務，並預期證監會將根據市場實際發展，在適當時機推出相應的政策方案。

證監：已收到建議 續保持溝通

證監會回應稱，已收到來自持牌虛擬資產交易平台及虛擬資產經紀就2月11日公布的促進數字資產交易的新措施所提交的通知及建議。當中包括保證金融資、永續合約，以及准許關聯莊家在虛擬資產交易平台上進行莊家活動，將繼續積極與業界持份者保持溝通。

另外，證監會中介機構部的執行董事葉志衡昨日表示，在保證金融資方面，已收到一些業界建議，正致力於調整相關條件，並可能就此進行市場諮詢。至於近針對虛擬資產永續合約的框架，他說，到目前為止進展良好，準備好後就會提供必要的指引。

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