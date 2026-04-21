蘋果庫克發公開信 回顧15年生涯 稱每朝閱讀用戶電郵 大讚接班人Ternus

蘋果現任CEO庫克今日（21日）向蘋果用戶發表公開信，宣布將於今年9月正式卸任CEO一職，並過渡為蘋果執行董事長。他在信中表示，效力蘋果25年的核心高層John Ternus將接任成為新一代行政總裁。

庫克在公開信中回顧過去15年的生涯，表示每天早上都會閱讀來自全球用戶的電郵，了解蘋果產品如何走進大眾生活，例如某位用戶的母親被Apple Watch拯救，或在難以攀登的山巔拍下的照片。他指出，這段經歷讓他感受到共同人性中那顆跳動的心，並對能成為這家激發想像力、豐富生命的公司領導者感到榮幸及感激。

稱接班人是完美人選

對於即將接棒的John Ternus，庫克給予高度評價。他指出，John是一位傑出的工程師及思想家，過去25年致力打造深受用戶喜愛的蘋果產品。庫克強調，John對產品細節精益求精，專注於讓產品變得更好、更大膽及更具意義，且具備非凡誠信及引領公司的胸懷與品格，直言他是接任CEO的完美人選。

信末強調「這不是告別」

庫克在信末強調「這不是告別」，而是純粹以個人名義向公眾致謝。他形容，自己作為一個在農村長大的人，有幸在此「魔幻時刻」成為全球最偉大公司的CEO。他亦感謝外界一直以來的信任及善意，並表示Apple每天致力透過產品令大眾的生活變得更好。