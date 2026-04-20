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Polymarket傳新一輪集資4億美元 估值達150億美元

商業創科
更新時間：17:34 2026-04-20 HKT
發佈時間：17:34 2026-04-20 HKT

據科技媒體《The Information》引述消息報道，預測市場平台Polymarket正與投資者洽談新一輪融資，計劃集資4億美元。若融資落實，該平台估值將達到約150億美元。據悉，其計劃引入更多戰略投資者，令總規模有望增至10億美元。

洲際交易所上月已注資6億美元

報道指，紐約證券交易所母公司洲際交易所（ICE）已於上月向Polymarket本輪融資投入約6億美元。另外，Polymarket計劃在本輪融資中，引入ICE以外的其他戰略投資者，令本輪融資總規模有望達到10億美元。目前該輪融資尚未完成交易，相關條款仍有機會調整。

估值仍落後主要對手Kalshi

儘管Polymarket估值顯著上升，惟與其主要競爭對手Kalshi的估值水平相比仍有一段距離。數據顯示，Kalshi上月剛敲定一輪10億美元融資，由Coatue Management領投，投後估值高達220億美元。

不過，相比去年10月，Polymarket是次估值已錄得逾66%的升幅。當時ICE向該平台投資約10億美元，帶動其估值升至90億美元。

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