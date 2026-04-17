怡和擬收購長和旗下百佳 據報將與惠康合組超市巨頭 分析：網購盛行驅使超市合併

英國《金融時報》引述四名知情人士報道，怡和與長和磋商收購百佳，並探討與怡和旗下惠康合併。報道引述知情人士表示，雙方已談判一段時間，但尚未達成協議，並拒絕透露交易估值。有分析認為，近年網購盛行或驅使傳統超市集團有新部署。

網購崛起及北上消費夾擊

長和旗下的屈臣氏集團的百佳，以及怡和旗下的DFI零售的惠康，據報在2023年，合計佔據香港超市近90%市場份額。然而，近年本港零售業面臨網購崛起，以及大批港人北上消費夾擊，競爭日益激烈。其中一名參與洽談的人士透露，根據雙方的內部評估，即使兩大超市集團合併，其市佔率也將低於50%。

知情人士指，雙方的洽商已進行了一段時間，但目前尚未達致即將拍板的階段。DFI零售集團發言人回應表示，不會就任何揣測或市場傳聞作出評論。長和集團亦表示對報道不予置評。

股評人何啟聰認為，本地超市受網購平台競爭影響，毛利率持續受壓。假如怡和旗下惠康及長和旗下百佳成功合併，可透過重整分店網絡，減省經營超市實體店舖成本，將資源投放入超市網購業務，應對網購平台的競爭。他表示從本地超市市場生態看，怡和及長和探索合併本地超市業務，是合理的部署。

長和旗下零售旗艦屈臣氏，據報正尋求上市。何啟聰認為相對整個屈臣氏的規模，即使百佳超市與惠康合併，對屈臣氏估值上的影響亦相對有限。

長和2013年尋求出售百佳

翻查資料，長和上一次尋求出售百佳已是十多年前。集團曾於2013年委託高盛及美國銀行負責出售事宜，當時估值介乎30億至40億美元之間，惟最終長和宣佈擱置計劃，理由是私募出售「無法為公司股東帶來最高價值」。

報道又指，長和也考慮讓屈臣氏進行IPO，並尋求高達300億美元估值。知情人士指，作為分拆重組程序的一部分，長和正為旗下部分獨立連鎖品牌（包括香港的豐澤電器及屈臣氏酒窖）尋找潛在買家。長和早前已陸續出售英國配電網UK Power Networks，加上計劃出售非中國地區的港口資產，以及全球電訊業務IPO計劃，顯示該公司正持續進行資產輪換策略。

另一方面，怡和近年尋求從傳統業務營運商，轉型為類似私募股權基金的營運模式。該集團去年宣佈，由前太盟投資集團（PAG）私募股權聯合主管 Lincoln Pan 接任行政總裁。若此次兩大超市合併的交易成功落實，將成為他上任後的重大舉措。

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