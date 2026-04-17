小嶋陽菜再售自家品牌股份 身家飆至1.7億 6年前偶像轉型創業 鎖定高消費輕熟女客群 營收逾2億

曾是日本偶像女團AKB48「神7」成員之一的女星小嶋陽菜，於2017年正式退團後轉型從商，主力向時尚界發展。她於2020年創立美妝時裝公司heart relation後生意愈做愈好，繼兩年前以約17億日圓（約8,368萬港元）向服裝品牌企業Yutori出售公司51%股份後，近日再獲該企收購全數股權，正式成為其全資子公司。兩次交易令小嶋陽菜的個人資產增至36億日圓（約1.7億港元），堪稱偶像轉型創業最成功案例。

鉅額收購細節曝光 獲股份晉升大股東

據Yutori社長片石貴展發表聲明，董事會決議取得heart relation的所有剩餘股份（49%），此次收購預計於4月30日完成，該49%股份收購費用為19.6億日圓（約9,663萬港元），其中有45.5%為小嶋陽菜所有，個人轉讓金額為18.2億日圓（約8,970萬港元）。除股權轉讓外，Yutori亦會透過第三者配股增資方式，向小嶋陽菜發行5.36萬股新股，價值1.16億日圓（約572萬港元），使其成為Yutori大股東之一。Yutori表示，期望她更積極參與公司運作，為集團業績擴大做出貢獻。

曾是日本偶像女團AKB48「神7」成員之一的女星小嶋陽菜，於2017年正式退團後轉型從商，主力向時尚界發展。

董事會決議取得heart relation的所有剩餘股份（49%），此次收購預計於4月30日完成，該49%股份收購費用為19.6億日圓（約9,663萬港元）。

吸金力驚人 貢獻逾40億日圓營業額

小嶋陽菜創立的heart relation展現出令人矚目的吸金能力，繼2023年創下29.3億日圓的年度銷售紀錄後，其增長勢頭依然凌厲。根據Yutori最新公佈的2026第三財季業績顯示，集團總營業額達104.9億日圓（約5.24億港元），當中單是heart relation便貢獻了逾40億日圓（約2億港元），按年大幅飆升123%，毫無懸念地成為撐起整個集團業績的核心支柱。

現時除了核心服飾品牌「Her lip to」外，小嶋陽菜亦積極拓展業務版圖，相繼推出美容線「Her lip to BEAUTY」、內衣線「ROSIER by Her lip to」，以及今年3月全新推出的副線「Essentia by Her lip to」。

拒走廉價快時尚路線 親自上陣擔任「生招牌」

在營銷策略上，小嶋陽菜的經營手腕備受市場關注。她拒絕走平價快時尚路線，將品牌精準鎖定在30至40歲、具備消費力且追求質感的女性群體。品牌以高質感、優雅設計及精緻剪裁為理念，完美展現女性的優美線條與獨特魅力。

雖然品牌定價進取，例如上衣售價由400港元至逾千元，連身裙更由1,300港元起跳，但憑藉其強大的名人效應與親力親為的作風，產品依然大受歡迎。擁有出眾美貌與身段的她，經常親自上陣擔任品牌的「生招牌」，包括為旗下內衣系列拍攝宣傳照，成功帶動生意蒸蒸日上。

值得一提的是，品牌透過精準的網絡行銷策略，令服飾在二手市場上保有極高的保值率，這不僅成為吸引消費者入手的另一大賣點，亦讓品牌成功在競爭激烈的時尚界中站穩陣腳。

