零⼯⼯作者佔港勞動⼈⼝13% 信貸需求顯著 32%過去半年申貸款

環聯發佈最新研究顯⽰，香港零⼯⼯作者（Gig workers）不但活躍於本港信貸市場，⽽且其表現與香港整體消費者相若，因此⾦融機構需採取不同的評估⽅式，以更有效掌握零⼯⼯作者的信貸風險及所帶來的信貸潛⼒。研究更指出，零⼯⼯作者信貸需求顯著，在過去六個⽉有32%受訪者曾申請新貸款或為現有信貸進⾏再融資，另有37%計劃在未來12 個⽉內進⾏相關申請。相比之下，整體信貸活躍⼈⼝中，僅30%有類似計劃。

何謂零⼯經濟？

零⼯經濟是指個⼈透過從事兼職、特約或項⽬制⼯作來賺取主要或額外收入的就業模式。研究發現，零⼯⼯作者約佔香港整體勞動⼈⼝13%，其中89%除零⼯收入外，亦同時從其全職⼯作中賺取薪酬或時薪。另外，20%零⼯⼯作者透過零⼯平台獲得的收入相當於2025年香港每⽉收入中位數的近半（即每⽉超過10,000元）。香港零⼯⼯作者亦以千禧世代（47%）及X世代或以上（31%）⼈⼠為主，男性略佔多數（53%）。

環聯亞太區研究與諮詢⾼級總監孫威瀚表⽰，零⼯⼯作者為⼀個重要且正在持續增⻑的信貸市場客⼾群，但往往被誤解為收入不穩及還款表現風險較⾼的消費者。由於零⼯⼯作的收入⼀般不被納入信貸審批之正式評估範圍，他們在申請信貸時通常⾯臨更多困難，如較⾼的利率、較低的信⽤額度，以及更繁複的申請流程等。

還款表現與整體市場相若

不過，研究顯⽰零⼯⼯作者的還款表現與整體市場相若，並未⾒存在更⾼的結構性風險。在所有受訪的零⼯⼯作者中，95%表⽰其個⼈信貸評級在優良或以上的風險級別，比例⾼於香港的整體信貸活躍⼈⼝（90%）。同時，他們的還款表現同樣與市場⼀致，82%的受訪者表⽰在過去12個⽉內能按時還款，表現同樣略優於整體信貸活躍⼈⼝（80%）。

持有汽⾞貸款比例較高

此外，零⼯⼯作者於多項主要信貸產品中的持有率較⾼：28%持有按揭貸款（整體⼈⼝的持有率為15%），22%持有私⼈貸款（整體⼈⼝的持有率為9%）。值得注意的是，9%的零⼯⼯作者持有汽⾞貸款，比例遠⾼於整體信貸活躍⼈⼝的0.3%，這很可能是因爲很多零⼯⼯作者均從事交通運輸相關的服務。

然⽽，零⼯⼯作者在申請新信貸產品時卻⾯臨不少挑戰。Z世代（44%）、千禧世代（48%）及X世代或以上（46%）均有近半零⼯⼯作者表⽰曾在申請信貸時遇到困難，主要與申請流程及準備所需文件兩⽅⾯相關。申請流程⽅⾯，45%認為信貸產品定價不理想，41%則指申請過程過於繁複。在文件相關的限制⽅⾯，36%表⽰無法提供入息證明等所需文件，另有31%指出因收入不穩定導致出現審批上的疑問，甚⾄遭到拒絕。

72%短期沒計劃離開相關⼯作

調查又顯⽰，72%的零⼯⼯作者在短期內沒有計劃離開相關⼯作；44%則表⽰將維持現有的零⼯⼯時，另有18%計劃增加或擴展其參與程度。受訪者普遍最為重視零⼯⼯作的靈活性（65%）、其次為收入潛⼒（35%）及從事零⼯⼯作的滿⾜感（31%）。至於導致對此收入模式滿意程度偏低的原因包括：43%認為收入不⾜、33%表⽰⼯作機會有限，以及29%指出需⻑時間⼯作⽅可應付⽇常開⽀。

孫威瀚補充，零⼯⼯作正逐漸成為不少消費者穩定的額外收入來源，信貸⾏業迎來重新檢視如何評估相關客⼾群的契機，透過在現有的風險管理及流程框架中優化對非傳統收入的審視，進⼀步提⾼信貸可及性，例如借助替代數據更全⾯了解消費者不斷演變的財務狀況，既可更有效回應香港消費者的需求，同時亦有助帶領⾦融機構推動⻑遠的可持續業務增⻑。

是次研究於2026年1⽉進⾏，期間訪問了500名來⾃不同⾏業的零⼯⼯作者，了解他們在香港的發展規模及經濟⾓⾊，同時探討⾦融機構如何在這持續增⻑的趨勢中把握機遇。