道富指標顯示機構投資者3月重新增持美股 美元對沖也沒增加

道富機構投資者風險偏好指標顯示，3月份機構投資者對投資組合進行了避險操作，但其中存在一些值得關注的細節。與此前幾輪防禦性操作不同，本月機構投資者重新增持美國股票，同時並未增加美元對沖，反而有所減少。

整體資金從股市流出 流向現金

3月整體風險敞口下降，股票類資產配置比例下滑1.6個百分點，是2023年8月以來最大單月降幅。儘管出現回落，機構投資者在股票上的配置仍然保持顯著的超配水平。撤離股市的資金主要流向現金類資產，使其配置比例上升1個百分點；固定收益類資產配置則上升0.6個百分點。

道富市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe稱，2月底機構投資者對股票的配置比例升至20年來高位；但受中東衝突爆發影響，3月全市場無論在跨資產還是資產類別內部都出現了大量避險操作，「資金從股市流出，主要流向現金」。

屬可控避險過程 非恐慌性拋售

他指出，股票市場的整體配置下降幅度創32個多月以來新高，但這更多是可控的避險過程，而非恐慌性拋售。整個3月股票配置下降1.6個百分點，規模僅為新冠疫情初期恐慌性調整規模的三分之一。股票本身而言，資金回流至地區和板塊被認為受能源衝擊影響較小的美股與科技板塊；同時，資金流出歐洲及新興市場，因為其受影響程度更高。這一現象有些反常，通常在遭遇衝擊時，投資者會拋售其超配幅度最大的資產，而本次資金反而回流至仍為最大超配的美股。

與去年4月「解放日關稅」不同

他續指，外匯市場的反應也有所不同。去年同期，在持續的防禦性操作中，機構投資者不斷對沖美元敞口，使美元配置從超配轉為低配，但今年3月開始則截然不同。月初機構投資者已顯著低配美元，但在整個月份持續買入美元，表明在中東衝突引發的市場波動中，機構投資者將美元視為避險資產，與去年4月「解放日關稅」政策公布引發市場波動時的表現形成鮮明對比。

