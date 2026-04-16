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馬斯克據報要求「光速」推進Terafab項目 團隊已與供應商接洽

商業創科
更新時間：14:56 2026-04-16 HKT
發佈時間：14:56 2026-04-16 HKT

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）團隊據報已與包括應用材料（Applied Materials）、東京威力科創和科林研發（Lam Research）在內的半導體產業供應商接洽，為Terafab人工智能晶片計畫作準備，並曾向晶片製造合作夥伴三星電子尋求支援。

一直詢問價格及交貨時間

據彭博引述消息指出，Tesla和SpaceX合資公司的員工一直就一系列晶片製造設備詢問價格及交貨時間，並在過去幾周聯繫了光掩模、基板、蝕刻機、沉積機、清洗設備、測試儀和其他工具的製造商。

目標2029年前製造矽晶片

報道提到，團隊在提供有限的產品資訊下，要求供應商迅速提供價格預估，因馬斯克希望以「光速」推進計畫。該計劃目標是在2029年前開始製造矽晶片，之後再擴大生產規模。

馬斯克今年3月啟動Terafab計畫，目標是每年提供1太瓦的運算能力，而英特爾（Intel）上周亦表示將加入這項計畫，為機械人與數據中心業務供應處理器。英特爾行政總裁陳立武日前亦在社交平台X上，發布了一張馬斯克訪問英特爾辦公室的照片。

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