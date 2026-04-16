寧德時代據報去年至少兩度赴美 爭取從中國軍方關聯企業名單除名

據彭博引述消息報道，寧德時代（3750）正爭取從美國國防部的中國軍方關聯企業名單中移除，而集團聯席董事長潘健自去年以來，亦至少兩度赴美為公司爭取權益，包括去年3月在華盛頓與國防部官員會面。

稱生產電池不會被中國軍方使用

報道指出，在五角大樓將寧德時代列入中國軍方關聯企業名單兩個月後的一次會議上，潘健及其團隊向美國官員表示，該公司生產的電池不會被中國軍方使用；作為陳述的一部分，他們還播放了一段影片，並提供了大量文件來佐證。

報道又指，儘管會晤氣氛友好，但鑑於中美在貿易和安全問題上的緊張關係，寧德時代被移除出美國國防部名單的可能性不大。即使潘健於2025年9月再次訪美，繼續推進相關工作並處理其他事務，寧德時代亦留在國防部的名單上，但公司仍在尋求各種途徑以爭取解決。

探索法律途徑應對錯誤認定

寧德時代一位代表稱，「我們正在探索法律允許的途徑來應對這一錯誤認定」，並補充說潘健向五角大樓官員展示的影片主要介紹了「寧德時代的願景和企業文化」。

報道提到，寧德時代在爭取從有關名單移除過程中所遭遇的困境，突顯了華盛頓根深蒂固的安全顧慮，阻礙了寧德時代海外擴張的努力。在下月美國總統特朗普與中國國家主席習近平在北京舉行峰會時，預計美國對中國企業的限制將成為議題之一。

事實上，寧德時代一直否認自身構成安全風險，也否認與中國軍方有任何關聯。集團創始人兼董事長曾毓群更曾說，「電池就像石頭或磚塊」，對間諜活動毫無用處。