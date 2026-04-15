香港整體數碼韌性排亞太區第五 62%企業仍高度依賴換舊設施

智庫組織（Economist Impact）最新研究顯⽰，香港整體數碼韌性實⼒在亞太區排名第五，同時指出企業在復原能⼒⽅⾯仍存在差距，主要源於對舊有系統的依賴以及應對突發⼲擾時執⾏能⼒不均。

智庫組織亞太區政策及洞察主管Charles Ross表⽰，研究顯⽰香港在建立數碼韌性⽅⾯已取得進展，惟復原能⼒的提升速度尚未同步，隨着贊助網絡⼲擾事件愈趨頻繁且相互關聯，舊有系統升級固然重要，但單靠更換設備不⾜以提升韌性。

面臨系統現代化等挑戰

是次研究引入「數碼韌性指數」（Digital Resilience Barometer），從五⼤範疇評估相關能⼒，包括外在環境、科技及基建、風險管理、領導⼒，以及⼈才與文化靈活程度。

調查指出，香港若要實現下⼀階段數碼韌性增⻑，⾯臨兩⼤核⼼挑戰：加速系統現代化，以及將決策層意向轉化成已驗證及涵蓋全個企業的復原能⼒。

仍依賴舊有系統

調查顯⽰，62%的香港受訪者表⽰，其企業仍⾼度依賴需要被替換的舊設施，在所有受訪市場中排名第⼆，⾼於52%的平均⽔平。調查指，這類過時的系統會在突發中斷時削弱企業⾯對⼲擾時的應變能⼒，顯⽰企業需要透過策略性投資及現代化⼯程，以提升整體復原表現。

調查又指，儘管78%的相關企業已制定數碼或網絡韌性策略，但只有少數企業已建立並定期測試整體復原機制，僅有36%的企業積極參與政府推動網絡安全意識及數碼培訓計劃，反映政策⽬標與實際執⾏之間仍存在差距，亦要加強⽣態系統之間的協作。

澳洲電訊商（Telstra International）⾏政總裁Roary Stasko表⽰，⼤型企業的當務之急在於加速舊有系統現代化、強化復原能⼒， 並從源頭開始將數碼韌性納入科技投資決策之中。

僅38%相關⾼層調整政策

此外，調查數據指出，僅有38%的受訪者表⽰，相關⾼層在過去兩年轉化成新投資或調整政策的程度， 低於45%的平均⽔平；同時41%的受訪者指出，相關責任主要集中於單⼀部⾨（如資訊科技部⾨），⽽非由整個管理層共同承擔。Stasko補充，隨着數碼⼲擾事件的頻率及複雜性持續上升，能否迅速且有效地從營運或網絡事故中復原，已成為企業穩定及競爭優勢的關鍵因素。

調查逾1400名⾼級管理層

是次報告由Telstra International贊助，深入訪問了亞太地區11個市場、7個⾏業逾1400名⾼級管理層，並以美國、英國及德國作為比較標準。