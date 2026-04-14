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聯儲局新主席聽證會下周舉行 沃什申報資產價值或達16億 有望歷任最富有

商業創科
更新時間：21:09 2026-04-14 HKT
發佈時間：21:09 2026-04-14 HKT

美國聯儲局下任主席提名人沃什（Kevin Warsh）提交財務披露文件，顯示他擁有的資產價值或超過2億美元（約15.6億港元），有望將打破現任主席鮑威爾的紀錄，成歷來最富有的聯儲局主席。沃什將於下周出席提名聽證會。

倘獲提名將出售資產

外電引述文件報道，沃什申報長達69頁的個人資產，持有的價值介乎1.31億至2.09億美元，但由於很多資產受到保密協議限制，而不予披露詳情，無法確認其最終持有比例。沃什在文件承諾，如其提名獲得確認，將出售有關資產。

相關新聞：聯儲局主席候選人沃什聽證會延期 財務披露未齊 配偶淨資產19億美元

部分權益不披露 至少坐擁1.1億美元

不過報道指出，他最少已坐擁1.1億美元（約8.6億港元）資產，包括在Juggernaut Fund的兩項投資，每項投資價值超過5,000萬美元；從華爾街富豪Stanley Druckenmiller的投資辦公室獲得的1,020萬美元諮詢費；以及從史丹福大學及數家華爾街公司獲得300萬美元額外收入。

持有多項AI及Crypto資產

文件又顯示，沃什列出數十項沒有提供價值的資產，大多數是人工智能及加密貨幣等領域，包括機械人咖啡吧平台Cafe X、仿生運動增強型穿戴服裝商Cionic、具收益能力的以太坊第二層網絡Blast、可逆轉男性避孕方案企業Contraline等。

妻子為雅詩蘭黛繼承人 淨資產約19億

另外沃什妻子為雅詩蘭黛（Estée Lauder）繼承人Jane Lauder，據《福布斯》估算，她的淨資產約為19億美元。

沃什如成功上任，他將是史上最富有的聯儲局主席，對上一次最有錢主席的紀錄為鮑威爾，他於2025年提交的文件顯示，其資產估值介乎1,900萬至7,500萬美元。

國會議員確認下周舉行聽證會

另外，有美國國會議員透露，下周將召開參議院財政委員會，邀請沃什出席聯儲局聽證會，將討論物價穩定和通脹議題，以及聯儲局的獨立性問題。

至於鮑威爾的任期將於5月15日結束，報道指，如果沃什屆時仍未獲得確認並就任新主席，鮑威爾將繼續以臨時身份擔任該職位。

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