香格里拉郭惠光籲港企增全國視野 怡和潘永成：「一國兩制」是珍貴禮物

滙豐第三屆全球投資峰會今日在港召開，香格里拉集團主席兼首席執行官郭惠光在峰會上指出當前香港存在的多方面問題，一是部分從業者缺乏全國視野，與僅14分鐘高鐵車程的深圳企業著眼全國佈局形成鮮明對比；二是香港過往依託內地發展紅利，各行業蓬勃發展，卻也讓業界滋生安於現狀的心態，員工雖勤奮務實，卻缺少主動求變的創新思維；三是集團半數業務佈局內地，香港總部易與內地市場脱節，難以精準把握消費者需求與市場競爭態勢。



針對上述問題，郭惠光提出相應建議，包括企業層面需借鑑內地成熟的大規模商業管理能力，從內地人才庫擴充管理團隊，適應市場快速變化，並堅持以客户為導向，洞悉大灣區乃至全國消費者需求，以客觀決策驅動業務調整；青年與教育層面，香港需優化公共教育體系，推動學校以中文為主要教學語言，邀請內地優質公立學校來港設校，加深年輕一代與內地的語言、文化銜接。她更呼籲，「香港青年要走出舒適圈，把整個國家當成自己的發展舞台。」



怡和集團行政總裁潘永成在峰會表示，香港沒有人口與資源優勢，「一國兩制」是獨特核心優勢，更是珍貴的禮物而非負擔。香港企業不能僅服務700萬本地人口，需藉此制度優勢發展金融產品、資本市場及智慧財產轉移，成為全球資本與知識的流轉樞紐。他強調，「我們要時常問自己，我們為何存在？香港為何獨特？這是我們的責任。」



潘永成同時指出，香港企業多年形成的服從文化、單向決策模式，是組織轉型的最大難題。部分團隊習慣服從上級指令，缺乏自主承擔風險與決策的意識，這與歷史背景、家族企業管理模式相關，冒險嘗試難獲回報且影響職業穩定性。當前市場環境複雜多變，員工一味等待指令無法應對商業挑戰，這也是本地創業文化發展緩慢的重要原因。