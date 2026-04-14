Anthropic與特朗普政府討論Mythos模型 強調國家安全優先於合約糾紛

據路透社報道，AI初創公司Anthropic早前因與五角大樓有合約糾紛，從而切斷業務往來。但Anthropic的聯合創辦人Jack Clark周一表示，公司目前有與特朗普（Donald Trump）政府討論其前沿AI模型「Mythos」。

據悉，Anthropic上月與五角大樓就軍方如何使用其AI工具的護欄（guardrails）問題產生爭議，導致該機構將Anthropic標記為供應鏈風險，禁止五角大廈及其承包商使用該公司的技術。惟其後Anthropic提起訴訟，並獲聯邦法官頒布禁制令，要求特朗普政府撤銷對Anthropic的「供應鏈風險」認定。

Jack Clark表示，公司面臨的是一項狹義的合約糾紛，不希望這妨礙到公司深切關心國家安全的事實。他亦指出，公司立場是政府必須了解這些技術，因此正在與政府討論Mythos，未來也會就後續模型展開溝通。目前，Anthropic與美國政府會談的具體性質、細節以及涉及的政府機構尚不明確。

被指網絡漏洞識別能力前所未有

Anthropic於4月7日發布的Mythos，稱是該公司「至今在編程與智能體任務方面能力最強的模型」。專家指出，Mythos在高階編程方面的能力，使其可能具備前所未有的識別網絡安全漏洞，並設計利用方法的能力。

