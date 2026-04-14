滙豐利伯特料港年底前超越瑞士 成全球領先跨境投資樞紐

滙豐（005）第三屆全球投資峰會今日（14日）於香港正式揭幕，集團新任主席利伯特（Brendan Nelson）首次以新身份發表主題演説，他預期「香港有望於年底前超越瑞士，成為全球領先的跨境投資樞紐」，並指出本港資本市場強勁復蘇，國際金融中心地位持續鞏固。

全球經濟轉向服務貿易

利伯特開場直言，滙豐以促進貿易為百年根基，不足3個月前完成137億美元的私有化交易，是集團支持香港「連接中國內地與全球」核心定位的重要里程碑。他提到，今年首季香港新股集資逾130億美元，創2021年來最佳季度表現，領先全球主要金融中心，印證本港國際金融中心實力。

利伯特表示，全球經濟正經歷由貨物貿易轉向服務貿易的關鍵轉型，在數字化驅動下服務業實現指數級增長。利伯特強調，當前服務業貢獻全球50%就業、佔全球GDP達67%，吸引發達經濟體近四分之三的外國直接投資。2025年英國服務出口按年升5%，較2015年實質增53%，亞洲憑藉數字化投資優勢，成為服務貿易增長的主要受益者。

中國AI發展與美形成差異化

談及中國經濟，利伯特表示，中國設定2026年增長目標4.5%至5%，以積極財政政策支撐高質量發展，擴大服務消費與基建投資，同時以創新推動結構轉型，持續市場開放將孕育龐大發展機遇。



人工智能方面，利伯特指出，AI模型算力每四個月翻倍，2026年AI基礎設施投資將再增70%，資本開支預計達6,500億美元。中國在AI領域具備前沿創新實力，應用規模全球領先，企業傾向開放生態，與美國形成差異化發展格局。

亞洲過去五年出口攀升39%

全球經貿格局方面，利伯特引用滙豐調查數據稱，「即使市場波動加劇，94%受訪者看好國際增長機遇，88%受訪者認為當前是業務長期轉型的難得良機。」亞洲過去五年出口攀升39%，2025年區內貿易創歷史新高，近半亞洲貿易在區內完成，預計2030年區內跨國直接投資將翻倍至7,000億美元。他特別提到，多項區域自貿協定相繼落地，亞洲擁有32億消費者，未來十年新增近十億消費群體，南亞2018至2030年更藴藏3.4萬億美元氣候投資機會。



他同時介紹全球主要經濟體政策方向，包括歐洲設定2035年國防開支佔GDP達5%的目標，並推出大規模財政刺激；美國憑藉AI優勢、減税及放寬監管，維持全球增長核心動力。



利伯特指出，2025年全球貿易增長7%、首破35萬億美元，優於預期，關税阻力被AI產業投資、區域貿易協定及美國消費動能抵銷。但利伯特警示，中東局勢、能源價格飆升重創供應鏈，再度點燃通脹憂慮；衝突持續越久，能源成本推升通脹、壓抑增長的間接效應越明顯，各國貨幣政策面臨緊縮壓力，全球增長與通脹前景需謹慎看待。