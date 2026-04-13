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TCL電子據報放售印度電視製造業務股權 盼籌逾2億美元

商業創科
更新時間：16:00 2026-04-13 HKT
發佈時間：16:00 2026-04-13 HKT

據彭博引述消息報道，TCL電子（1070）正考慮將其在印度的電視製造部門的部份股份出售給當地買家，以助發展業務。報道指出，TCL電子正與顧問機構合作，尋求透過出售股權籌集至少2億美元，但目前仍在初步考慮階段，最終可能無法達成交易。

今年股價累升逾三成

股價方面，TCL暫跌逾4%，報13.91元；不過，若以今年至今計，該股累升逾34%。公司早前曾宣布，將與日本索尼（Sony）成立電視製造合資企業。

報道又提到，今次出售是效法另一中國家電製造商海爾智家（6690）的做法。海爾智家去年底同意將印度子公司49%的股份出售予印度巴蒂集團和美國華平投資集團，以加強其「印度製造，服務印度」的策略。

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