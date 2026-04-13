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滙豐調查指98%料波動成常態 聚焦亞洲尋增長 AI及能源成決策關鍵

商業創科
更新時間：14:20 2026-04-13 HKT
發佈時間：14:20 2026-04-13 HKT

滙豐在港舉行全球投資峰會（HSBC Global Investment Summit）前夕發布調查指出，企業高層及機構投資者作出重新部署以尋求增長時，正優先聚焦亞洲，尤其是中國內地。調查顯示，94%香港受訪者仍然看好國際增長機遇。隨著他們重新評估營運地點及投資方式，超過八成（82%）預期未來3年將進行中等至顯著程度的業務調整。

大眾預期工作模式將改變

對國際企業及投資者而言，在決定增加市場配置時，人工智能及數據基建與能源成本（51%）是最重要的考慮因素之一，僅次於增長前景及客戶需求（52%）。香港受訪者認為，未來3年人工智能的最大潛在效益在於提升生產力及效率（60%）和降低營運成本（55%），反映大眾預期工作模式將出現轉變。與此同時，全球49%機構投資者表示，在當前經濟環境下，為客戶部署2026年投資組合時，最普遍的策略是增加對人工智能及科技主題的配置。

此外，98%香港受訪者認為，波動已非短暫現象，而是全球經營環境的常態。因此，92%本地企業及投資者重新調整資本配置策略，87%表示較5年前更願意接受權衡過後的風險。

全球化格局趨向區域為本

根據調查顯示，全球化格局更趨向以區域為本，94%香港受訪機構計劃於未來5年增加跨境貿易或投資，95%預期相關資金流將更集中於區內的網絡。最多全球受訪者（41%）認為，未來5年的對外經貿關係中，中國內地會變得更為重要，而香港受訪者相信中國內地（75%）、東盟（38%）及歐洲大陸（37%）的重要性會增加，反映他們專注於亞洲市場。

調查又顯示，91%香港企業與投資者正積極增加在高增長市場的資本配置，反映出即使面對市場波動，仍對長期回報抱持信心。

是次調查於3月中旬進行，正值全球發生多項重大事件，受訪對象涵蓋10個市場共3,000名國際企業及機構投資者，其中包括300名香港受訪者。結果顯示，在過去十年累積多重全球衝擊後，企業一直調整策略，並繼續投資。

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