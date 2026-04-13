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平保據報洽售軟件領域私募股權投資 價值約10億美元

商業創科
更新時間：11:28 2026-04-13 HKT
發佈時間：11:28 2026-04-13 HKT

據彭博引述消息報道，中國平安（2318）正尋求出售其在部分基金中的股份，以減少在軟件領域的私募股權投資，目前亦已委託Campbell Lutyens出售價值約10億美元的股份，並指出售流程已於3月啟動。

基金主要投資北美地區

報道指出，該投資組合大部分由Vista Equity Partners管理的兩隻專注軟件業基金組成；該兩隻基金成立於2010年代末，主要投資於北美地區。此外，還有一隻由KKR & Co.管理及專注於北美市場的基金。

報道又提到，近期一些私人信貸基金為了減少對軟件業風險敞口，已拒絕向提供貸款，而一些私募股權公司計劃出售軟件公司的交易也陷入停滯。

截至2025年底，中國平安的總投資資產為6.5萬億元人民幣（約9,520億美元），期內投資收益按年下降4%至1,545億元人民幣；海外分公司管理資產則約600億美元。

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