Tesla首度獲歐洲批准 荷蘭准許「全自動駕駛監督版」上路

荷蘭監管機構已正式批准Tesla在配備人類駕駛員的監督下，於高速公路及城市街道使用其自動駕駛軟件，這是Tesla首度在歐洲獲得同類批准。荷蘭車輛管理局發聲明表示，正確使用這種駕駛輔助系統，將對道路安全作出積極貢獻。受惠於利好消息影響，周五盤後交易中，Tesla股價上漲0.6%，收報351.3美元。惟年初至今，該股累計下跌逾22%，表現落後於美國大盤。

荷蘭車輛管理局表示，經歷長達18個多月的嚴格測試與分析後，正式批准Tesla名為「全自動駕駛監督版」技術。該系統允許車輛進行自動轉向、煞車及加速；另外，荷蘭車輛管理局表示，現已向歐盟委員會提交在整個歐盟範圍內認證該技術的申請。所有成員國隨後將對該申請進行投票，該系統需在負責委員會中獲得多數支持，才能在歐盟範圍內正式生效。

即使未能獲得多數支持，個別國家仍可自行決定允許該技術使用。Tesla上月表示，預計今年夏季可能獲得歐盟範圍內的批准。

自動駕駛為特斯拉增長核心

事實上，廣泛採用全自動駕駛（FSD）技術是Tesla增長戰略的核心。Tesla目前的萬億美元估值，很大程度建基於行政總裁馬斯克的一項賭注，即透過AI驅動的自動駕駛軟件及自動駕駛的士（Robotaxi）成為主要收入來源。

歐洲銷量2月錄得逾一年來首次增長

另一方面，Tesla同時寄望於自動駕駛軟件來提振車輛銷售。受制於車型老化，加上馬斯克極右翼政治言論令部分消費者卻步，Tesla近期在歐洲的銷售明顯放緩。直至今年2月，其歐洲銷量才錄得逾一年來的首次增長。

目前全球多家車廠正在研發自動駕駛系統，平治、福特及寶馬等傳統車廠雖已在德國等地推出「無形之手」（hands-free）駕駛技術，但僅限於特定高速公路及有限速度。相反，Tesla是首個能在更廣泛場景下使用的系統。單在荷蘭，目前已有約10萬輛Model 3及Model Y符合升級FSD軟件的資格。