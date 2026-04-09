全球AI算力需求激增 騰訊雲再加價5% 月內第二次

綜合外媒報道，騰訊雲今日（9日）宣布，由於全球AI算力需求持續激增，核心硬件供應鏈成本大幅上漲，將於5月9日起調高AI算力、容器服務及彈性MapReduce（EMR）相關產品價格，加幅一律為5%。

值得留意的是，這已是騰訊雲在一個月內的第二度加價。該公司於3月11日已調整大模型服務定價策略，當時以Hunyuan 2.0 Instruct模型為例，輸入價格由每千Token 0.0008元人民幣大幅上調至0.004505元人民幣，加幅高達463%。

雲端服務商掀加價潮

除騰訊雲外，阿里雲及百度智能雲亦相繼宣布加價。阿里雲於3月18日宣布，AI算力及存儲產品價格上調5%至34%，其中平頭哥鎮武810E算力卡等產品加價5%至34%，智能計算版文件存儲產品更大幅加價30%。百度智能雲隨後亦發出調價通知，AI算力相關產品服務加價5%至30%，並於4月18日起生效。

此輪加價潮主要受OpenClaw的快速普及，令Token消耗量持續攀升。據Openrouter平台數據統計，頂級模型每周token用量由2025年3月24日的1.62T，飆升至今年3月16日的18T，按年增幅高達約1011%。國海證券研究報告指出，Token消耗或持續上升，AI算力瓶頸短期仍然存在，雲服務加價潮料將持續。