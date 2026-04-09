Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全球AI算力需求激增 騰訊雲再加價5% 月內第二次

商業創科
更新時間：17:14 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:14 2026-04-09 HKT

綜合外媒報道，騰訊雲今日（9日）宣布，由於全球AI算力需求持續激增，核心硬件供應鏈成本大幅上漲，將於5月9日起調高AI算力、容器服務及彈性MapReduce（EMR）相關產品價格，加幅一律為5%。

值得留意的是，這已是騰訊雲在一個月內的第二度加價。該公司於3月11日已調整大模型服務定價策略，當時以Hunyuan 2.0 Instruct模型為例，輸入價格由每千Token 0.0008元人民幣大幅上調至0.004505元人民幣，加幅高達463%。

雲端服務商掀加價潮

除騰訊雲外，阿里雲及百度智能雲亦相繼宣布加價。阿里雲於3月18日宣布，AI算力及存儲產品價格上調5%至34%，其中平頭哥鎮武810E算力卡等產品加價5%至34%，智能計算版文件存儲產品更大幅加價30%。百度智能雲隨後亦發出調價通知，AI算力相關產品服務加價5%至30%，並於4月18日起生效。

此輪加價潮主要受OpenClaw的快速普及，令Token消耗量持續攀升。據Openrouter平台數據統計，頂級模型每周token用量由2025年3月24日的1.62T，飆升至今年3月16日的18T，按年增幅高達約1011%。國海證券研究報告指出，Token消耗或持續上升，AI算力瓶頸短期仍然存在，雲服務加價潮料將持續。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
20小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
9小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
10小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
8小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
20小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
5小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
11小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
11小時前